Γρίπη: Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά – Διασωληνώθηκε 3χρονο αγοράκι

Καμπανάκι από τους γιατρούς – Αύξηση 30% στις νοσηλείες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.01.26 , 14:55 Φορτηγατζήδες έδειραν οδηγό απορριμματοφόρου
23.01.26 , 14:48 Στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη - Θα προβληθεί το επίμαχο βίντεο
23.01.26 , 14:43 Γλυφάδα: «Ο θάνατος της Χριστίνας είναι δολοφονία»
23.01.26 , 14:42 Φράνσις Μπούχολζ: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός μπασίστας των Scorpions
23.01.26 , 14:09 Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
23.01.26 , 13:50 Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style
23.01.26 , 13:29 Φτιάξε λαχταριστά ροξάκια εύκολα και γρήγορα
23.01.26 , 13:27 Βρετανία: Πήρε σπίτι της 16χρονη και την κρατούσε αιχμάλωτη για 25 χρόνια
23.01.26 , 13:25 Ευλαμπία Ρέβη: Εξιτήριο από το μαιευτήριο - Δάκρυσε η Κατερίνα Καινούργιου
23.01.26 , 13:06 Ιωάννα Φωκά: Σπάνια εμφάνιση για την εγγονή του Ιωάννη Μεταξά
23.01.26 , 12:50 Νίκος Κοκλώνης - J2US: «Δε θα είναι η Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή»
23.01.26 , 12:40 Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
23.01.26 , 12:14 Θανάσης Βισκαδουράκης και Δάφνη Καραβοκύρη συζητούν για το J2US
23.01.26 , 12:08 Γρίπη: Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά – Διασωληνώθηκε 3χρονο αγοράκι
23.01.26 , 12:04 «Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζα ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καμπανάκι χτυπούν οι γιατροί λόγω της ραγδαίας αύξησης στις νοσηλείες παιδιών λόγω γρίπης, με την έναρξη και πάλι των μαθημάτων στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» η αύξηση αυτή ξεπερνά το 30%, ενώ έχουν αυξηθεί και οι βαριές νοσήσεις. 

Εποχική γρίπη: Γιατί είναι τόσο «επιθετική» φέτος - Λοιμωξιολόγος εξηγεί

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, δύο παιδιά, ηλικίας έξι και τριών ετών νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», μετά από επιπλοκές της γρίπης, χωρίς να έχουν διαπιστωμένα προβλήματα υγείας. Μάλιστα, το 3χρονο αγοράκι χρειάστηκε να διασωληνωθεί. 

Νοσοκομείο Παίδων

Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν πως η προσέλευση στα επείγοντα των παιδιατρικών νοσοκομείων περιστατικών με συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης προσεγγίζουν τα 250 σε κάθε εφημερία των νοσοκομείων Αγλαΐα Κυριακού και Παίδων Αγία Σοφία, ενώ πάνω από 50 παιδιά εισάγονται για νοσηλεία καθημερινά. 

Γρίπη Α: «Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα - Να εμβολιαστούμε»

Σύμφωνα με τους παιδιάτρους, η έξαρση αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα, πριν ξεκινήσει σταδιακά να αποκλιμακώνεται.

Η γρίπη φέτος χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό και επίμονα συμπτώματα που διαρκούν ημέρες, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς είναι ιδιαίτερα μεταδοτική.

Γρίπη: Ανησυχητική έξαρση στην Ελλάδα – Γεμάτα τα νοσοκομεία

Οι γιατροί καλούν τους γονείς να εμβολιάσουν έστω και τώρα τα παιδιά τους, καθώς η γρίπη αναμένεται να μας απασχολήσει μέχρι και τον Μάρτιο. Συνιστούν να εξετάζονται τα παιδιά εγκαίρως από τον παιδίατρό τους όταν εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης. 

Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά που νοσούν θα πρέπει να κρατούνται στο σπίτι, μακριά από ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Γρίπη και RSV: Συμπτώματα και σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν

Τα συμπτώματα της γρίπης

Τα συμπτώματα της γρίπης εμφανίζονται ξαφνικά και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, ρίγη, έντονους πονοκεφάλους, μυαλγίες (πόνους στους μύες), αρθραλγίες (πόνους στις αρθρώσεις), αδυναμία, κόπωση, ξηρό βήχα και πονόλαιμο, ενώ συχνά συνυπάρχει και καταρροή. 

«Σαρώνει» η γρίπη στα παιδιά - Πότε αναμένεται να κορυφωθεί το «κύμα»

Στα παιδιά μπορεί να εκδηλωθεί και με γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως εμετούς. 

Κύρια Συμπτώματα:

  • Πυρετός: Υψηλός και ξαφνικός, συχνά με ρίγη.
  • Μυαλγίες και Αρθραλγίες: Έντονοι πόνοι σε μύες και αρθρώσεις.
  • Κεφαλαλγία: Ισχυρός πονοκέφαλος.
  • Κόπωση και Αδυναμία: Αίσθημα έντονης εξάντλησης.
  • Αναπνευστικά: Βήχας (συνήθως ξηρός), πονόλαιμος, καταρροή.
  • Άλλα: Ζαλάδα, ίλιγγος, έντονοι ιδρώτες.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΙΠΗ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top