Γρίπη: Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά – Διασωληνώθηκε 3χρονο αγοράκι

Καμπανάκι χτυπούν οι γιατροί λόγω της ραγδαίας αύξησης στις νοσηλείες παιδιών λόγω γρίπης, με την έναρξη και πάλι των μαθημάτων στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» η αύξηση αυτή ξεπερνά το 30%, ενώ έχουν αυξηθεί και οι βαριές νοσήσεις.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, δύο παιδιά, ηλικίας έξι και τριών ετών νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», μετά από επιπλοκές της γρίπης, χωρίς να έχουν διαπιστωμένα προβλήματα υγείας. Μάλιστα, το 3χρονο αγοράκι χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν πως η προσέλευση στα επείγοντα των παιδιατρικών νοσοκομείων περιστατικών με συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης προσεγγίζουν τα 250 σε κάθε εφημερία των νοσοκομείων Αγλαΐα Κυριακού και Παίδων Αγία Σοφία, ενώ πάνω από 50 παιδιά εισάγονται για νοσηλεία καθημερινά.

Σύμφωνα με τους παιδιάτρους, η έξαρση αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα, πριν ξεκινήσει σταδιακά να αποκλιμακώνεται.

Η γρίπη φέτος χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό και επίμονα συμπτώματα που διαρκούν ημέρες, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς είναι ιδιαίτερα μεταδοτική.

Οι γιατροί καλούν τους γονείς να εμβολιάσουν έστω και τώρα τα παιδιά τους, καθώς η γρίπη αναμένεται να μας απασχολήσει μέχρι και τον Μάρτιο. Συνιστούν να εξετάζονται τα παιδιά εγκαίρως από τον παιδίατρό τους όταν εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης.

Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά που νοσούν θα πρέπει να κρατούνται στο σπίτι, μακριά από ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Τα συμπτώματα της γρίπης

Τα συμπτώματα της γρίπης εμφανίζονται ξαφνικά και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, ρίγη, έντονους πονοκεφάλους, μυαλγίες (πόνους στους μύες), αρθραλγίες (πόνους στις αρθρώσεις), αδυναμία, κόπωση, ξηρό βήχα και πονόλαιμο, ενώ συχνά συνυπάρχει και καταρροή.

Στα παιδιά μπορεί να εκδηλωθεί και με γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως εμετούς.

Κύρια Συμπτώματα:

Πυρετός: Υψηλός και ξαφνικός, συχνά με ρίγη.

Μυαλγίες και Αρθραλγίες: Έντονοι πόνοι σε μύες και αρθρώσεις.

Κεφαλαλγία: Ισχυρός πονοκέφαλος.

Κόπωση και Αδυναμία: Αίσθημα έντονης εξάντλησης.

Αναπνευστικά: Βήχας (συνήθως ξηρός), πονόλαιμος, καταρροή.

Άλλα: Ζαλάδα, ίλιγγος, έντονοι ιδρώτες.