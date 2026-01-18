Γρίπη: Ανησυχητική έξαρση στην Ελλάδα – Γεμάτα τα νοσοκομεία

Η έξαρση της γρίπης στη χώρα μας παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, με τα νοσοκομεία να γεμίζουν καθημερινά ασθενείς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επόμενες εβδομάδες, με κορύφωση τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και θα δοκιμάσουν τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, οι εισαγωγές λόγω γρίπης από 722 ανέβηκαν στις 871, ενώ τα επικίνδυνα νέα κρούσματα για ηλικίες ευάλωτες, όπως τα παιδιά και οι άνω των 65 ετών, αυξήθηκαν από 13 σε 15. Δυστυχώς, καταγράφηκαν και 8 νέοι θάνατοι. Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η κατάσταση απαιτεί εγρήγορση, καθώς η γρίπη μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε σοβαρά περιστατικά, ειδικά σε άτομα με χρόνια νοσήματα ή μειωμένη ανοσοαπόκριση.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star απηύθυνε έκκληση προς όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν άμεσα, χαρακτηρίζοντας τον μαζικό εμβολιασμό ως το μοναδικό αποτελεσματικό ανάχωμα στην επέλαση της γρίπης.

Η πολιτεία προειδοποιεί ότι η καθυστέρηση στον εμβολιασμό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών και των σοβαρών επιπλοκών, με μεγαλύτερο κίνδυνο για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους πολίτες με χρόνια προβλήματα υγείας.

Στα νοσοκομεία, όπως περίεγραψε ο δημοσιογράφος του δελτίου ειδήσεων του Star, Γιώργος Σαραντάκος, επικρατεί το αδιαχώρητο, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να εργάζεται πέρα από το ωράριό του, προκειμένου να ανταποκριθεί στη μεγάλη εισροή ασθενών.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προετοιμάζονται για περαιτέρω πίεση, ενώ συνιστούν σε όλους να τηρούν μέτρα ατομικής υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο χεριών και τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με υψηλή συγκέντρωση ανθρώπων.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η παρακολούθηση της κατάστασης θα είναι συνεχής και ότι η καλύτερη προφύλαξη παραμένει ο εμβολιασμός, ο οποίος μειώνει την πιθανότητα σοβαρής νόσησης και προστατεύει τις ευπαθείς ομάδες. Η Πολιτεία καλεί τους πολίτες να μην υποτιμούν τον κίνδυνο και να συμβάλουν ενεργά στην πρόληψη, προτού η γρίπη φτάσει στο αποκορύφωμά της.