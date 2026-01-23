Γλυφάδα: «Σχόλασε από τη δουλειά, τής είπαν ότι πλημμυρίζει το σπίτι της»

Νέα συγκλονιστική μαρτυρία για την 57χρονη φιλόλογο

Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα για τον θάνατο της 56χρονης στη Γλυφάδα στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άνω Γλυφάδα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά από τη σφοδρή κακοκαιρία που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και τον τραγικό θάνατο της 56χρονης φιλολόγου, λίγα μέτρα έξω από το σπίτι της. 

Άνω Γλυφάδα καταστροφές κακοκαιρία1

Οι μαρτυρίες για τον τρόπο που έχασε τη ζωή της η γυναίκα σε ένα από τα πιο ακριβά προάστια της Αττικής συγκλονίζουν. Παρά τις προσπάθειες ανθρώπων που την είδαν μπροστά στα ματιά τους να χάνεται από τον ορμητικό χείμαρρο που παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμα του στην οδό Κυρίλου Μεθοδίου. 

Kακοκαιρία: Γιατί «πνίγηκε» η Άνω Γλυφάδα - Ειδικός εξηγεί στο Star

«Νόμιζα ότι είδα την τσάντα της, αλλά ήταν η ίδια», είπε μια γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή.

 

 

«Την πέρασα για ένα σακούλι. Έλεγα η Χριστίνα έχασε την τσάντα της αλλά δεν ήταν η τσάντα της, ήταν η Χριστίνα» δήλωσε στο Kontra Channel.

«Ήμασταν μέσα στο σπίτι και την βλέπαμε από το παράθυρο. Πήγε να περάσει το δρόμο. Της φώναξε το αφεντικό μου να μην το κάνει», συνέχισε και πρόσθεσε:

Ο ήρωας της Άνω Γλυφάδας: Έπεσε στον χείμαρρο και έσωσε δύο γυναίκες

«Δεν πρόλαβε, ούτε μας άκουσε. Με το “μη” την πήρε το ρεύμα, την παρέσυρε και την πήγε κάτω από το αυτοκίνητο. Εμείς από το παράθυρο βλέπαμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγήκε το αφεντικό μου, βγήκαν οι άλλοι γείτονες από δίπλα. Προσπάθησαν να κάνουν κάτι με το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπόρεσαν. Μέχρι που ήρθε η Πυροσβεστική και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν. Σχόλαγε από τη δουλειά της η γυναίκα και της είπαν ότι πρέπει να έρθει γιατί πλημμύριζε το σπίτι της», πρόσθεσε. 

Άνω Γλυφάδα καταστροφές κακοκαιρία2

Η 56χρονη ήταν φιλόλογος και εργαζόταν σε φροντιστήριο στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι τα σχολεία σε όλη την Αττική παρέμειναν κλειστά με απόφαση της Περιφέρειας και την ισχυρή σύσταση για τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα. 

Κακοκαιρία: Τα σημεία που έχασαν τη ζωή τους η φιλόλογος και ο λιμενικός

Την ώρα που επέστρεψε στο σπίτι της, τα νερά είχαν ήδη φουσκώσει και από το βουνό έφερναν πέτρες, ξύλα και διάφορά άλλα φερτά υλικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες η γυναίκα ήθελε να πάει στο σπίτι της. Προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο που είχε μετατραπεί σε κανονικό ποτάμι και τότε παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο, που επίσης είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο. 

Άνω Γλυφάδα καταστροφές κακοκαιρία 3

Κάτοικοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Ο κορμός της είχε εγκλωβιστεί κάτω από το αυτοκίνητο και τα πόδια της εξείχαν. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν εγκαίρως και την είδαν να πεθαίνει μπροστά στα μάτια τους. 

Γλυφάδα: Συγκλονίζει μάρτυρας για τη νεκρή - «Φαίνονταν μόνο τα πόδια της»

Όταν τελικά την απεγκλώβισαν άνδρες της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο τη μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 

Η γυναίκα ήταν μητέρα ενός παιδιού, ενώ συγκλονισμένοι είναι οι μαθητές της και όλοι όσοι τη γνώριζαν. 

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γλυφάδα: Τι οδήγησε στις φονικές πλημμύρες

Οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει πως τα φαινόμενα που θα έπλητταν την Τετάρτη την Αττική θα ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Μέχρι νωρίς το απόγευμα τα φαινόμενα δεν ήταν μεγάλης έντασης, όμως από τις 17:00 και μετά η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο σοβαρή. 

Από την κακοκαιρία επλήγησαν κυρίως τα νότια προάστια, αλλά προβλήματα προκλήθηκαν σε όλο το Λεκανοπέδιο. Η Άνω Γλυφάδα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλέον όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των ζημιών. 

