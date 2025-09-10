Τροχαίο Καλαμάτα: Συγκινεί ο πατέρας της 19χρονης που «έσβησε» στην άσφαλτο

«Δώσανε σε ένα παιδί 22 χρονών ένα αυτοκίνητο 2000 με 2200 κυβικά»

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αβάσταχτος είναι ο πόνος για την οικογένεια της 19χρονης Κάτιας. Ο πατέρας της, μιλώντας στο STAR, κάνει λόγο για τραγικές ευθύνες του οδηγού και η οικογένεια στρέφεται στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Η άτυχη κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή μετά από τροχαίο σε κεντρικό δρόμο της Καλαμάτας.

Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

Τα όνειρα για την Κάτια έσβησαν στην άσφαλτο στα 19 της χρόνια. Οι δικοί της δεν μπορούν να πιστέψουν πως χάθηκε τόσο άδικα. Ο πατέρας της, που μίλησε στο STAR και στον Κώστα Γκελντή, θεωρεί ότι για τον θάνατο της κόρης του φταίνε τα τραγικά λάθη του 23χρονου οδηγού.

«Μέσα στην Καλαμάτα δε συνηθίζονται τέτοια ατυχήματα. Ειδικά στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Δώσανε σε ένα παιδί 22 χρονών ένα αυτοκίνητο 2000 με 2200 κυβικά, τουτέστιν από 150 μέχρι 180 άλογα». 

Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα: Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια

Η οικογένεια, σε μια προσπάθεια να δικαιωθεί η ψυχή της, ανέθεσε την υπόθεση σε δικηγόρο, ζητώντας να τιμωρηθούν όσοι φταίνε για την απώλεια της.

«Η θέση της οικογένειας είναι ότι, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, το αυτοκίνητο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα μέσα στην πόλη. Το δέντρο δεν κόπηκε από τη ρίζα, που σημαίνει ότι το όχημα χτύπησε χαμηλά, άρα το αυτοκίνητο “πέταγε”», λέει ο Νικόλαος Ρουσσόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας. 

Καλαμάτα: Ψάχνουν να βρουν την τραγική πορεία του ΙΧ

Η είδηση βύθισε στο πένθος τους δικούς της. Ο αδερφός της γιαγιάς της άτυχης Κάτιας πήγε στο σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή, προσπαθώντας να καταλάβει τι έγινε.

«Δεν μου το σκότωσαν στο δρόμο, αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ποιος; Ένας οδηγός που πριν ένα μήνα είχε ξανακάνει ατύχημα». 

Ο 23χρονος οδηγός τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
