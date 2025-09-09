Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα: Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια

Η τραγική είδηση του θανάτου μιας 19χρονης κοπέλας, που έσβησε ξαφνικά σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Τρίτης 9/9 σε δρόμο της Καλαμάτας, συγκλόνισε βαθιά την τοπική κοινωνία και βύθισε στο πένθος όσους τη γνώριζαν.

Όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο / tharrosnews.gr

Καλαμάτα: Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα πληροφορίες, η 19χρονη βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος. Ο οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην οδό Αρτέμιδος. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε διαδοχικά σε δύο δέντρα της νησίδας και στη συνέχεια ανετράπη.

Νοσηλεύεται ο 23χρονος οδηγός / tharrosnews.gr

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τη νεαρή κοπέλα, η οποία υπέστη θανατηφόρα τραύματα. Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο 23χρονος οδηγός νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος.

Ο παππούς της 19χρονης, απαρηγόρητος, μιλά στην κάμερα λίγο αφού έμαθε τι συνέβη στην εγγονή του. «Πρέπει να μπήκε με τις μπάντες μέσα, δεν εξηγείται αλλιώς το ότι ξερίζωσε ολόκληρο δέντρο. Πάνω από 130 χλμ... το πήρε στον λαιμό του το παιδί».

Καλαμάτα: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σήμερα (9.9.2025) και πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, που οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός και επέβαινε 19χρονη ημεδαπή, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο πάνω σε νησίδα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού και το θανάσιμο τραυματισμό της συνοδηγού. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.