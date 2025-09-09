Τροχαίο ΒΟΑΚ: Στο πένθος όλη η Κρήτη για τον χαμό του 17χρονου Γιώργου

Στο πένθος βυθίστηκε από χθες, Δευτέρα, ολόκληρη η Κρήτη μετά τον θάνατο του 17χρονου Γιώργου σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ.
Το νήμα της ζωής για τον νεαρό κόπηκε όταν το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο τμήμα Αγία Πελαγία – Φόδελε. Ο 17χρονος εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του φορτηγού και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει. Δυστυχώς όμως ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός δε φορούσε ζώνη ασφαλείας.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το cretalive.gr, ο 17χρονος έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, το οποίο έπεσε σε χαντάκι των όμβριων υδάτων. Ο νεαρός προσπάθησε να επαναφέρει το φορτηγό, όμως το όχημα εξετράπη της πορείας και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα και σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ο υπεύθυνος του έργου, καθώς φέρεται να μην είχαν δοθεί οι επίσημες άδειες για τη διεξαγωγή του.
Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος είχε περάσει στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων και τον Νοέμβριο θα έκλεινε τα 18. Ο άτυχος νεαρός βοηθούσε την οικογενειακή επιχείρηση και το φορτηγό που οδηγούσε φέρεται να άνηκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο.
Η κηδεία θα γίνει σήμερα στις 17:00 στον Ιερό ναό της Παναγίας στις Άνω Αρχάνες.