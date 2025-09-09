Τροχαίο ΒΟΑΚ: Στο πένθος όλη η Κρήτη για τον χαμό του 17χρονου Γιώργου

Σήμερα η κηδεία του

Στο πένθος βυθίστηκε από χθες, Δευτέρα, ολόκληρη η Κρήτη μετά τον θάνατο του 17χρονου Γιώργου σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Το φορτηγό που οδηγούσε ο 17χρονος Γιώργος εξετράπη της πορείας του και ανετράπει με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στην καμπίνα - neakriti.gr

Το φορτηγό που οδηγούσε ο 17χρονος Γιώργος εξετράπη της πορείας του και ανετράπει με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στην καμπίνα - neakriti.gr

Το νήμα της ζωής για τον νεαρό κόπηκε όταν το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο τμήμα Αγία Πελαγία – Φόδελε. Ο 17χρονος εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του φορτηγού και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει. Δυστυχώς όμως ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός δε φορούσε ζώνη ασφαλείας. 

Ο 17χρονος θα φοιτούσε στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων

Ο 17χρονος θα φοιτούσε στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το cretalive.gr, ο 17χρονος έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, το οποίο έπεσε σε χαντάκι των όμβριων υδάτων. Ο νεαρός προσπάθησε να επαναφέρει το φορτηγό, όμως το όχημα εξετράπη της πορείας και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. 

Ο 17χρονος βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση και το φορτηγό άνηκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο

Ο 17χρονος βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση και το φορτηγό άνηκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο

 

 

Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα και σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ο υπεύθυνος του έργου, καθώς φέρεται να μην είχαν δοθεί οι επίσημες άδειες για τη διεξαγωγή του. 

Στο σημείο του τροχαίου στον ΒΟΑΚ εκτελούνταν έργα και συνελήφθη ο υπεύθυνος - neakriti.gr

Στο σημείο του τροχαίου στον ΒΟΑΚ εκτελούνταν έργα και συνελήφθη ο υπεύθυνος - neakriti.gr

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος είχε περάσει στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων και τον Νοέμβριο θα έκλεινε τα 18. Ο άτυχος νεαρός βοηθούσε την οικογενειακή επιχείρηση και το φορτηγό που οδηγούσε φέρεται να άνηκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο. 

Στο πένθος έχει βυθιστεί όλη η Κρήτη για τον θάνατο του 17χρονου Γιώργου

Στο πένθος έχει βυθιστεί όλη η Κρήτη για τον θάνατο του 17χρονου Γιώργου

Η κηδεία θα γίνει σήμερα στις 17:00 στον Ιερό ναό της Παναγίας στις Άνω Αρχάνες. 

