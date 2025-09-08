Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 17χρονος - Εγκλωβίστηκε στο φορτηγό που οδηγούσε

Συνελήφθη υπεύθυνος έργων ασφαλτόστρωσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 20:17 20χρονος που παραλίγο να σκοτώσει αστυνομικό: «Τον πέρασα για ληστή»
08.09.25 , 20:10 Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης!
08.09.25 , 20:08 Τι ερευνούν οι αρχές για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα
08.09.25 , 20:04 Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι παίκτες που δεν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία
08.09.25 , 20:01 Ford: Παγκόσμια μάχη κατά της πείνας
08.09.25 , 19:29 GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
08.09.25 , 19:28 Μονή Σινά: Παραιτείται οριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός από Ηγούμενος
08.09.25 , 19:17 IQ 160: Τι θα δούμε στο 7ο επεισόδιο του Β' κύκλου
08.09.25 , 19:11 Tricks για να δώσεις νέα διάσταση στη maxi φούστα σου
08.09.25 , 19:05 Κλέλια Ανδριολάτου: Ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro
08.09.25 , 18:59 Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 17χρονος - Εγκλωβίστηκε στο φορτηγό που οδηγούσε
08.09.25 , 18:52 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έγινε νονός - Η ασορτί εμφάνιση με τον γιο του, Πάρη
08.09.25 , 18:44 Πόθεν έσχες 2025: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα
08.09.25 , 18:35 Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο μετά από καβγά σε μνημόσυνο!
08.09.25 , 18:17 Αντικαταστάθηκαν τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου της Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι
Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το πρώτο μήνυμα μετά τη γέννηση του γιου της
Ιωάννα Παππά: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή να προχωρήσω σε δεύτερο παιδί»
Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια
Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Δείτε τη λίστα
Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: cretalive.gr
Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Νεαρός οδηγός μετά από εκτροπή φορτηγού / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε τη Δευτέρα 8/9 στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του ΦόδελεΟ οδηγός του φορτηγού που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν μόλις 17 ετών και θα ενηλικιωνόταν τον Νοέμβριο.

Η απώλεια του νεαρού έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, αλλά και όλους όσοι τον γνώριζαν προσωπικά. Φίλοι και γνωστοί μιλούν για τον Γιώργο, ένα παιδί ευγενικό και εργατικό, που ήδη συμμετείχε ενεργά στην οικογενειακή επιχείρηση.

Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στο 112ο χιλιόμετρο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ρεύμα προς το Ρέθυμνο.

Τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ με νεκρό 17χρονο

cretalive.gr

Ο 17χρονος, που ήταν και ο μοναδικός επιβάτης του φορτηγού, κινείτο κανονικά στο οδόστρωμα όταν το όχημα φέρεται να ξέφυγε προς τα δεξιά και να κατέληξε στο ρύθρο απορροής όμβριων υδάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Προσπάθησε να το επαναφέρει στρίβοντας αριστερά, ωστόσο το βαρύ όχημα ανατράπηκε, με συνέπεια να εκτραπεί της πορείας του και να παγιδευτεί ο νεαρός οδηγός μέσα στην καμπίνα.

Θρήνος στην Κρήτη: Νεκρός σε τροχαίο ο 19χρονος Γιάννης

Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν διερχόταν άλλο όχημα από το αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο του δυστυχήματος εκτελούνταν εργασίες ασφαλτόστρωσης και έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος των έργων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ Ηρακλείου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΑΚ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top