Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 17χρονος - Εγκλωβίστηκε στο φορτηγό που οδηγούσε

Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε τη Δευτέρα 8/9 στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Φόδελε. Ο οδηγός του φορτηγού που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν μόλις 17 ετών και θα ενηλικιωνόταν τον Νοέμβριο.

Η απώλεια του νεαρού έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, αλλά και όλους όσοι τον γνώριζαν προσωπικά. Φίλοι και γνωστοί μιλούν για τον Γιώργο, ένα παιδί ευγενικό και εργατικό, που ήδη συμμετείχε ενεργά στην οικογενειακή επιχείρηση.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στο 112ο χιλιόμετρο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ρεύμα προς το Ρέθυμνο.

Ο 17χρονος, που ήταν και ο μοναδικός επιβάτης του φορτηγού, κινείτο κανονικά στο οδόστρωμα όταν το όχημα φέρεται να ξέφυγε προς τα δεξιά και να κατέληξε στο ρύθρο απορροής όμβριων υδάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Προσπάθησε να το επαναφέρει στρίβοντας αριστερά, ωστόσο το βαρύ όχημα ανατράπηκε, με συνέπεια να εκτραπεί της πορείας του και να παγιδευτεί ο νεαρός οδηγός μέσα στην καμπίνα.

Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν διερχόταν άλλο όχημα από το αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο του δυστυχήματος εκτελούνταν εργασίες ασφαλτόστρωσης και έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος των έργων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ Ηρακλείου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.