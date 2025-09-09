Τροχαίο Κιλιμάντζαρο: Οι τραυματίες στο Star - «Τρακάραμε & μας λήστεψαν»

Έζησαν μία κόλαση στην Τανζανία. Δύο Έλληνες εκδρομείς οι οποίοι επέβαιναν σε βαν τράκαραν με τρακτέρ στον δρόμο προς το Κιλιμάντζαρο. Από εκείνη την στιγμή ξεκίνησε ο γολγοθάς τους. Την ώρα που ήταν τραυματισμένοι, περαστικοί τους λήστεψαν και στην συνέχεια όταν μεταφέρθηκαν με αγροτικό σε κέντρο υγείας δεν τους έδωσαν ούτε την στοιχειώδη ιατρική βοήθεια. Μέσα από το νοσοκομείο ΚΑΤ όπου μεταφέρθηκαν μιλούν αποκλειστικά στην κάμερα του Star και τον Βαγγέλη Γκούμα, ο οποίος εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή του ατυχήματος.

Τροχαίο Κιλιμάντζαρο: Οι τραυματίες στο Star - «Είχαμε τρακάρει και μας λήστεψαν»

«Είκοσι, τριάντα άτομα προσπαθούσαν να μας κλέψουν. Είχαν περικυκλώσει το βαν, προσπαθούσαν να πάρουν τα προσωπικά μας αντικείμενα», λέει τραυματίας του τροχαίου.

Πήγαν για σαφάρι στην Τανζανία αλλά τα άγρια θηρία δεν τα είδαν στη ζούγκλα, αλλά στον δρόμο προς το αεροδρόμιο στο Κιλιμάντζαρο. Εκεί όπου τράκαρε το βανάκι στο οποίο επέβαιναν μαζί με έξι ακόμη Έλληνες. Αιμόφυρτοι έβλεπαν να τους ληστεύουν.

Τροχαίο Κιλιμάντζαρο: «Ήταν σφοδρό το χτύπημα. Μας λήστευαν, δεν μπορούσα να κινηθώ»

«Ήταν πολύ σφοδρό το χτύπημα. Την ώρα που συνειδητοποιώ ότι έχουμε τρακάρει, προσπαθώ να συνειδητοποιήσω να δω ότι όλοι είναι καλά. Το πόδι μου το αριστερό από ότι αποδείχθηκε το είχα σπάσει στο ισχίο. Δεν μπορούσα να το κινήσω, πονούσα πάρα πολύ».

Ο Βαγγέλης Γκούμας μίλησε με τα δύο παλικάρια τα οποί τραυματίστηκαν σε τροχαίο στην Τανζανία, μας περιέγραψαν καρέ καρέ τον Γολγοθά που τράβηξαν από τη στιγμή που τράκαραν έως τη στιγμή που έφτασαν στο ΚΑΤ, που όπως λένε χαρακτηριστικά βρήκαν την υγειά τους.

«Είχαν σπάσει τα πόδια μου και η λεκάνη»

«Τα πόδια μου είχαν σπάσει, είχαν σκαλώσει. Η λεκάνη είχε σπάσει, δεν μπορούσα να κινηθώ».

Με σφυριά προσπαθούσαν να τους απεγκλωβίσουν μέσα από τα συντρίμμια του μικρού λεωφορείου και όταν τα κατάφεραν...

«Μας βοήθησε ένας περαστικός με το αγροτικό του, πήγε εμένα, τον Άγγελο και τη σύζυγό του στο κέντρο υγείας».

Κέντρο Υγείας Τανζανία: «Άθλιες συνθήκες, μου ζήτησαν με σπασμένα πόδια να σηκωθώ για ακτινογραφία»

«Οι συνθήκες ήταν πολύ άθλιες, ήταν ένα πολύ μικρό Κέντρο Υγείας. Τους ζητήσαμε να βγάλουμε ακτινογραφίες. Εμένα μου ζήτησαν να σηκωθώ να κάτσω στο μηχάνημα, πράγμα που δεν μπορούσα».

Τελικά κατέληξαν σε νοσοκομείο στο Ναϊρόμπι. Από εκεί, με παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, διακομίστηκαν για νοσηλεία στο ΚΑΤ.

«Αισθάνομαι τυχερός που ζω. Τα πράματα μπορούσαν να πάνε πολύ χειρότερα».