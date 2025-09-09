Τροχαίο Κιλιμάντζαρο: Οι τραυματίες στο Star - «Τρακάραμε & μας λήστεψαν»

«Είχαν σπάσει τα πόδια μου και η λεκάνη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 00:21 Ηττήθηκε από τη Δανία με 3-0 η Εθνική στο Καραϊσκάκη
09.09.25 , 00:11 Τροχαίο Κιλιμάντζαρο: Οι τραυματίες στο Star - «Τρακάραμε & μας λήστεψαν»
08.09.25 , 23:38 Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη
08.09.25 , 23:07 Θεσσαλονίκη: Πιστολέρο άρπαξαν 21χρονο από μπαρ και εξαφανίστηκαν
08.09.25 , 23:03 Μαρίνα Σπανού: «Με έσωσε η ψυχοθεραπεία»
08.09.25 , 22:24 Πειραιάς: Συνελήφθη Ο Ληστής Με Το Μαχαίρι
08.09.25 , 22:01 Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
08.09.25 , 21:52 Επιμένει στον υψηλό ΦΠΑ η Ελλάδα κόντρα στις οδηγίες της ΕΕ
08.09.25 , 21:47 Μαφία της Κρήτης: «Μας θέλανε στα κρατητήρια ή και στη φυλακή»
08.09.25 , 21:23 Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
08.09.25 , 20:48 Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
08.09.25 , 20:46 Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός
08.09.25 , 20:35 Leapmotor B05: Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μόναχο
08.09.25 , 20:17 20χρονος που παραλίγο να σκοτώσει αστυνομικό: «Τον πέρασα για ληστή»
08.09.25 , 20:10 Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης!
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Τροχαίο Κιλιμάντζαρο: Οι τραυματίες στο Star - «Τρακάραμε & μας λήστεψαν»
Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός
Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (8/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έζησαν μία κόλαση στην Τανζανία. Δύο Έλληνες εκδρομείς οι οποίοι επέβαιναν σε βαν τράκαραν με τρακτέρ στον δρόμο προς το Κιλιμάντζαρο. Από εκείνη την στιγμή ξεκίνησε ο γολγοθάς τους. Την ώρα που ήταν τραυματισμένοι, περαστικοί τους λήστεψαν και στην συνέχεια όταν μεταφέρθηκαν με αγροτικό σε κέντρο υγείας δεν τους έδωσαν ούτε την στοιχειώδη ιατρική βοήθεια. Μέσα από το νοσοκομείο ΚΑΤ όπου μεταφέρθηκαν μιλούν αποκλειστικά στην κάμερα του Star και τον Βαγγέλη Γκούμα, ο οποίος εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή του ατυχήματος. 

Στο ΚΑΤ οι Έλληνες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στο Ναϊρόμπι

Τροχαίο Κιλιμάντζαρο: Οι τραυματίες στο Star

Τροχαίο Κιλιμάντζαρο: Οι τραυματίες στο Star - «Είχαμε τρακάρει και μας λήστεψαν»

«Είκοσι, τριάντα άτομα προσπαθούσαν να μας κλέψουν. Είχαν περικυκλώσει το βαν, προσπαθούσαν να πάρουν τα προσωπικά μας αντικείμενα», λέει τραυματίας του τροχαίου. 

Πήγαν για σαφάρι στην Τανζανία αλλά τα άγρια θηρία δεν τα είδαν στη ζούγκλα, αλλά στον δρόμο προς το αεροδρόμιο στο Κιλιμάντζαρο. Εκεί όπου τράκαρε το βανάκι στο οποίο επέβαιναν μαζί με έξι ακόμη Έλληνες. Αιμόφυρτοι έβλεπαν να τους ληστεύουν. 

Τροχαίο Κιλιμάντζαρο: «Ήταν σφοδρό το χτύπημα. Μας λήστευαν, δεν μπορούσα να κινηθώ»

Τροχαίο Κιλιμάντζαρο: «Ήταν σφοδρό το χτύπημα. Μας λήστευαν, δεν μπορούσα να κινηθώ»

«Ήταν πολύ σφοδρό το χτύπημα. Την ώρα που συνειδητοποιώ ότι έχουμε τρακάρει, προσπαθώ να συνειδητοποιήσω να δω ότι όλοι είναι καλά. Το πόδι μου το αριστερό από ότι αποδείχθηκε το είχα σπάσει στο ισχίο. Δεν μπορούσα να το κινήσω, πονούσα πάρα πολύ». 

Ο Βαγγέλης Γκούμας μίλησε με τα δύο παλικάρια τα οποί τραυματίστηκαν σε τροχαίο στην Τανζανία, μας περιέγραψαν καρέ καρέ τον Γολγοθά που τράβηξαν από τη στιγμή που τράκαραν έως τη στιγμή που έφτασαν στο ΚΑΤ, που όπως λένε χαρακτηριστικά βρήκαν την υγειά τους. 

«Είχαν σπάσει τα πόδια μου και η λεκάνη»

«Τα πόδια μου είχαν σπάσει, είχαν σκαλώσει. Η λεκάνη είχε σπάσει, δεν μπορούσα να κινηθώ». 

Με σφυριά προσπαθούσαν να τους απεγκλωβίσουν μέσα από τα συντρίμμια του μικρού λεωφορείου και όταν τα κατάφεραν...

«Μας βοήθησε ένας περαστικός με το αγροτικό του, πήγε εμένα, τον Άγγελο και τη σύζυγό του στο κέντρο υγείας». 

Κέντρο Υγείας Τανζανία: «Άθλιες συνθήκες, μου ζήτησαν με σπασμένα πόδια να σηκωθώ για ακτινογραφία»

«Οι συνθήκες ήταν πολύ άθλιες, ήταν ένα πολύ μικρό Κέντρο Υγείας. Τους ζητήσαμε να βγάλουμε ακτινογραφίες. Εμένα μου ζήτησαν να σηκωθώ να κάτσω στο μηχάνημα, πράγμα που δεν μπορούσα». 

Τελικά κατέληξαν σε νοσοκομείο στο Ναϊρόμπι. Από εκεί, με παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, διακομίστηκαν για νοσηλεία στο ΚΑΤ. 

«Αισθάνομαι τυχερός που ζω. Τα πράματα μπορούσαν να πάνε πολύ χειρότερα». 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ
 |
ΤΑΝΖΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top