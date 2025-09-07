Στο ΚΑΤ οι Έλληνες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στο Ναϊρόμπι

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύονται οι δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν σοβαρά στο τροχαίο της Τανζανίας και επαναπατρίστηκαν χθες το βράδυ. Οι δύο άνδρες έφτασαν στο Ελ. Βενιζέλος από το Ναϊρόμπι, συνοδευόμενοι από γιατρούς, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε με ανάρτησή του και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι η κλινική τους εικόνα κατά τη διάρκεια της πτήσης ήταν άριστη.

Πρόκειται για έναν 35χρονο, στον οποίο έγινε ολική αρθροπλαστική στο γόνατο και έχει άριστη επικοινωνία με τους γιατρούς, και έναν 22χρονο που φέρει κακώσεις και ένα μικρό κάταγμα στην οσφυϊκή χώρα.

Ο Γολγοθάς των τραυματιών

Το τροχαίο συνέβη στις 18 Αυγούστου, όταν το βανάκι που μετέφερε Έλληνες τουρίστες προς το αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο συγκρούστηκε με τρακτέρ. Στο δυστύχημα τραυματίστηκαν συνολικά οκτώ Έλληνες.

Οι δύο που νοσηλεύονται στο ΚΑΤ έζησαν έναν πραγματικό Γολγοθά: μετά το τροχαίο οι οδηγοί τους εγκατέλειψαν, οι αποσκευές τους εκλάπησαν και οδηγήθηκαν σε κέντρο υγείας της Τανζανίας, όπου η περίθαλψη ήταν ανύπαρκτη. Μόνο μετά από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας κατέστη δυνατή η μεταφορά τους και τελικά ο επαναπατρισμός τους.