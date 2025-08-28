Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος για τη δολοφονία 72χρονου συγχωριανού του

«Έχασα τον έλεγχο του εαυτού μου. Λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος»

Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στον ανακριτή ο 76χρονος από τη Σκύδρα / Alpha
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Έδεσσας, ο 76χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 72χρονο συγχωριανό του, στη Δάφνη Σκύδρας, στην Πέλλα, μεταφέροντας τη σορό του σε αυτοσχέδια χωματερή όπου την εγκατέλειψε. Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 16 Αυγούστου και αποκαλύφθηκε 9 μέρες αργότερα, όταν ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του υποδεικνύοντας το σημείο ταφής του θύματος.

Σκύδρα: «Τον σκότωσα, τον έσυρα με το μηχανάκι και τον πέταξα στη χωματερή»

Κατά την απολογία του, ο 76χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να επικαλέστηκε «χρόνιες διαμάχες» με τον παθόντα- χωρίς όμως να είχε προηγηθεί κάποιο βίαιο επεισόδιο μεταξύ τους. Κληθείς από την ανακρίτρια να περιγράψει τις συνθήκες υπό τις οποίες τέλεσε το έγκλημα, πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε πως θόλωσε. «Έχασα τον έλεγχο του εαυτού μου. Λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος», φέρεται να απολογήθηκε. Υπέβαλε δε, δια του συνηγόρου του, αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 72χρονου συγχωριανού του

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, "δείχνοντας" του το δρόμο για τις φυλακές.

ΣΚΥΔΡΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
