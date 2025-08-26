Σκύδρα: «Τον σκότωσα, τον έσυρα με το μηχανάκι και τον πέταξα στη χωματερή»

75χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 72χρονου – Τον πυροβόλησε, τον έσυρε και τον πέταξε σε χωματερή / Βίντεο Open

Σοκ έχει προκαλέσει η κυνική ομολογία ενός άνδρα ότι δολοφόνησε τον 72χρονο συγχωριανό του που είχε εξεφανιστεί στη Σκύδρα.

Ένας 76χρονος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα και σκότωσε έναν 72χρονο, του οποίου η σορός βρέθηκε σε χωματερή στην Πέλλα, σε προχωρημένη αποσύνθεση.

«Τον πυροβόλησα επειδή μπήκε στο χωράφι μου και με έκλεψε... Μετά τον έδεσα πίσω από το μηχανάκι του και τον έσυρα για περίπου 700 μέτρα. Πέταξα τη σορό του στη χωματερή», φέρεται να υποστήριξε ο καθ' ομολογίαν δράστης.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της 16ης Αυγούστου. Ο 72χρονος είχε φύγει από το σπίτι του σε χωριό του δήμου Σκύδρας το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, και την επομένη δηλώθηκε η εξαφάνισή του από συγγενή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Ο δράστης συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο (το οποίο κατείχε νόμιμα), δύο κάλυκες, ρούχα, ένα ζευγάρι παπούτσια, καθώς και το ποσό των 1.770 ευρώ.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του δράστη - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε βάλει στο «μικροσκόπιο» τον 76χρονο, καθώς δράστης και θύμα φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές, όπως κατήγγειλαν τα παιδιά του 72χρονου.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ αναφέρει για το περιστατικό:

«Συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας που με χρήση κυνηγετικού όπλου πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 72χρονο.

Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ανθρωποκτονία σε βάρος 72χρονου ημεδαπού που έγινε στις 16 Αυγούστου 2025 σε αγροτική περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση συνελήφθη σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας ένας ημεδαπός άνδρας και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, από συγγενικό πρόσωπο του θύματος δηλώθηκε η εξαφάνιση του 72χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας, ο οποίος αποχώρησε από την οικία του σε χωριό της Πέλλας το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου 2025.

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το πρωί η σορός του 72χρονου σε περιοχή της Πέλλας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το απόγευμα της 16ης Αυγούστου 2025 σε κοντινή περιοχή ο ημεδαπός άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εις βάρος του 72χρονου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στον χώρο κλήθηκαν και προσήλθαν αρμόδια κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, για την εγκληματολογική διερεύνηση του χώρου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντος σε περιοχή της Πέλλας βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο -το οποίο κατείχε νόμιμα-, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας».