Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 72χρονου συγχωριανού του

Ένας 75χρονος συνελήφθη στη Σκύδρα, κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός 72χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί πριν από περίπου δέκα ημέρες στην περιοχή Δάφνη, κατά την επιστροφή του από ψώνια στο χωριό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του karatzova.com, ο ηλικιωμένος προσήχθη από την αστυνομία, καθώς τα παιδιά του θύματος είχαν αναφέρει ότι μεταξύ των δύο ανδρών υπήρχαν προσωπικές διαφορές.

Κατά την ανάκριση, ο 75χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι συνάντησε το θύμα, το πυροβόλησε με καραμπίνα και στη συνέχεια έδεσε τη σορό στο μηχανάκι του, σέρνοντάς τη για περίπου 700 μέτρα, προτού την εγκαταλείψει σε ερημική τοποθεσία. Ο ίδιος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο, όπου εντοπίστηκε το πτώμα.

Ως αιτία της πράξης του, φέρεται να υποστήριξε ότι πίστευε πως το θύμα τον έκλεβε, καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.