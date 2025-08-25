Βόλος: «Μου είπε πως το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και εξαγριώθηκα»

Όσα ισχυρίζεται ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.25 , 21:31 Γαλάτσι: Ληστής Πήδηξε Από Μπαλκόνι Για Να Γλιτώσει Από Τον Ιδιοκτήτη
25.08.25 , 21:13 Χαλκιδική: 2 χρόνια χωρίς απαντήσεις για τον θάνατο 16χρονης από σάντουιτς
25.08.25 , 20:57 Θρίλερ με σορό γυναίκας στο λιμάνι του Πειραιά: «Την πέρασα για σακούλα»
25.08.25 , 20:50 Μύκονος: Λύματα πλημμύρισαν δημοφιλή στους τουρίστες περιοχή!
25.08.25 , 20:43 Άννα Μπουσδούκου - Ανδρέας Δρακόπουλος: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα
25.08.25 , 20:18 Τραμπ: Ο Πούτιν δεν θέλει να δει τον Ζελένσκι γιατί τον αντιπαθεί
25.08.25 , 20:14 Βόλος: Σημάδια προγενέστερης κακοποίησης στο σώμα της 36χρονης
25.08.25 , 19:44 Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Βαφτίζουν τον γιο τους στη Μύκονο
25.08.25 , 19:41 Κοριτσάκι περπατούσε με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι στην Κίνα!
25.08.25 , 19:35 Παξοί: Την Τρίτη η κηδεία της 4χρονης - Είναι η ημέρα των γενεθλίων της
25.08.25 , 18:46 Στέλα Πάσσαρη: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη ρομαντική πρόταση γάμου της
25.08.25 , 18:34 Εντοπίστηκε πρώτη φορά σε άνθρωπο το σαρκοφάγο παράσιτο screwworm
25.08.25 , 18:28 Βόλος: «Μου είπε πως το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και εξαγριώθηκα»
25.08.25 , 18:00 Οικονομάκου - Τσερέλα: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στην Ελαφόνησο
25.08.25 , 17:57 Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Οικονομάκου - Τσερέλα: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στην Ελαφόνησο
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία
Στέλα Πάσσαρη: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη ρομαντική πρόταση γάμου της
Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς
Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο
Οικογένεια Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του: «Δεν εμπλέκεται η Βάσω Μαζωνάκη»
Ανθή Βούλγαρη - Κώστας Κωνσταντινίδης: Βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο
FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού & η λεπτομέρεια στο πέπλο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Βόλος - Γυναικοκτόνος: «Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη» / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προθεσμία ζήτησε κι έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος του Βόλου ώστε να απολογηθεί αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 10 το πρωί. Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, καθώς του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας

Βόλος: «Αγαπούσα παθολογικά τη γυναίκα μου»

Ο 40χρονος μίλησε στο Live News του Mega και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου.

Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας.

Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένεια μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της.

Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη».

Βόλος: «Τη βίαζε και την άφηνε έγκυο για να μην τον χωρίσει»

Βόλος: Νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο

Ο δράστης είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική τον περασμένο Ιούνιο. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί, ενώ είχε εισαχθεί με εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική αξιολόγηση, έλαβε τελικά εξιτήριο, παρότι λίγο πριν είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει μπροστά στα παιδιά του.

«Αυτό συνέβη πρόσφατα, όταν έκανε μία απόπειρα αυτοκτονίας. Έκτοτε ο Π… δεν είχε καμία επαφή ούτε με ψυχιατρικές κλινικές ούτε με θεραπείες», δήλωσε ο γαμπρός του.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχολιάζοντας το περιστατικό, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη απόπειρα φαινόταν περισσότερο «χειριστικού χαρακτήρα» και όπως τόνισε, ο 40χρονος είχε πάρει εξιτήριο «υγιής».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΛΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top