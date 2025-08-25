Βόλος: «Μου είπε πως το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και εξαγριώθηκα»

Προθεσμία ζήτησε κι έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος του Βόλου ώστε να απολογηθεί αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 10 το πρωί. Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, καθώς του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Βόλος: «Αγαπούσα παθολογικά τη γυναίκα μου»

Ο 40χρονος μίλησε στο Live News του Mega και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου.

Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας.

Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένεια μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της.

Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη».

Βόλος: Νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο

Ο δράστης είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική τον περασμένο Ιούνιο. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί, ενώ είχε εισαχθεί με εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική αξιολόγηση, έλαβε τελικά εξιτήριο, παρότι λίγο πριν είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει μπροστά στα παιδιά του.

«Αυτό συνέβη πρόσφατα, όταν έκανε μία απόπειρα αυτοκτονίας. Έκτοτε ο Π… δεν είχε καμία επαφή ούτε με ψυχιατρικές κλινικές ούτε με θεραπείες», δήλωσε ο γαμπρός του.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχολιάζοντας το περιστατικό, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη απόπειρα φαινόταν περισσότερο «χειριστικού χαρακτήρα» και όπως τόνισε, ο 40χρονος είχε πάρει εξιτήριο «υγιής».