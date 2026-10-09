VW στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες και προνόμια αγοράς

Ποια μοντέλα τράβηξαν την προσοχή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.26 , 19:04 Κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κάνναβης
09.10.26 , 18:57 Βάσω Λασκαράκη: Το δείπνο με την κόρη της Εύα στο μπαλκόνι τους
09.10.26 , 18:52 Opel STX Concept και OMG! GSE: Στο Παρίσι
09.10.26 , 18:41 Οδηγείται στη φυλακή ο Παϊτέρης μετά τη σύλληψη: Παραβίασε περιοριστικό όρο
09.10.26 , 18:37 Cash or Trash: Τα Vintage γραμματοκιβώτια που «έκλεψαν» την παράσταση
09.10.26 , 18:20 Συντάξεις: Οι πληρωμές για τον Νοέμβριο και η αύξηση από 1η Ιανουαρίου
09.10.26 , 17:53 Κυψέλη: Δεκτό το αίτημα κατοίκων για πρόσβαση στις εκθέσεις για τις ζημιές
09.10.26 , 17:51 Άννα Νταλάρα: «Αυτή είναι η γενιά Gen Z, όχι αστεία!»
09.10.26 , 17:44 Η GAC παίζει μπάλα με την Chelsea FC
09.10.26 , 17:30 VW στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες και προνόμια αγοράς
09.10.26 , 17:19 Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Εγκρίθηκε το αίτημα της Ελλάδας
09.10.26 , 17:12 Ποιος στιχουργός ισχυρίστηκε πως η πλευρά Βίσση του πρότεινε συνεργασία
09.10.26 , 17:00 «Ο Τέλειος Φόνος» επιστρέφει για 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου
09.10.26 , 16:57 Καιρός: Έρχονται βροχές & καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές
09.10.26 , 16:42 Josephine: «Η μητρότητα είναι κάτι που σκέφτομαι, μακάρι να έρθει»
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια
Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»
Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του
Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της
Καιρός: Έρχονται βροχές & καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές
Γκλέτσος: Με τη σύντροφό του στην έκθεση φωτογραφίας του Αρναούτογλου
Μαζωνάκης: Δεσμεύεται η κινητή και η ακίνητη περιουσία των δύο γιατρών
Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής
Άση Μπήλιου: Τι αποκάλυψε για χωρισμούς & ανατροπές μέχρι τις 14 Νοεμβρίου
Οδηγείται στη φυλακή ο Παϊτέρης μετά τη σύλληψη: Παραβίασε περιοριστικό όρο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
VW στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες και προνόμια αγοράς
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Volkswagen και η Volkswagen Επαγγελματικά προσκαλούν το κοινό στο περίπτερό τους στην Auto Athina 2026, στο Metropolitan Expo, για να γνωρίσει από κοντά τις πανελλαδικές πρεμιέρες και τη γκάμα τους και να ενημερωθεί για τις ειδικές προτάσεις αγοράς που συνοδεύουν τον μήνα της έκθεσης.

VW στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες και προνόμια αγοράς

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ID. Polo Life και ID. Polo Style, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, μαζί με το ID.Cross. Τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα αναδεικνύουν την επόμενη φάση της προϊοντικής εξέλιξης της Volkswagen, ενώ το Golf GTI Edition 50 Performance, επίσης σε πανελλαδική πρεμιέρα, εκφράζει τη διαχρονική σπορ ταυτότητα της μάρκας.

VW στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες και προνόμια αγοράς

Δίπλα στις πρεμιέρες, τα ID.3 Neo και ID.7 GTX συμπληρώνουν την ηλεκτρική παρουσία της Volkswagen. Τα Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan R-Line και Tayron προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά διαφορετικές προτάσεις SUV, για την πόλη, την καθημερινότητα και το οικογενειακό ταξίδι.

VW στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες και προνόμια αγοράς

Στο ίδιο περίπτερο, η Volkswagen Επαγγελματικά συνδέει δύο κόσμους: την επαγγελματική δραστηριότητα και τη lifestyle επιβατική μετακίνηση. Με τα Caddy Life Maxi και Multivan Style Long σε πανελλαδική πρεμιέρα, καθώς και τα ID. Buzz GTX, Amarok Aventura και California Ocean, παρουσιάζει επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εργασίας, της οικογένειας και του ελεύθερου χρόνου.

VW στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες και προνόμια αγοράς

Η δυναμική αυτή βρέθηκε και στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής παρουσίασης, όπου ο Ηλίας Τσούνης, Head of PR της Kosmocar, καλωσόρισε τους καλεσμένους, αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια και την προϊοντική αντεπίθεση της Volkswagen. Ο Παναγιώτης Τορνάρος, Head of Volkswagen, έδωσε το στρατηγικό στίγμα της μάρκας στην ελληνική αγορά, αναδεικνύοντας την ισχυρή ταυτότητα και το DNA της Volkswagen ως θεμέλια της νέας προϊοντικής της δυναμικής. Η Αλεξία Κωστοπούλου, Group Marketing and Brand Excellence Head, εστίασε στα ID. Polo, ID.Cross και στο πλάνο των νέων λανσαρισμάτων της μάρκας. Τη σύνδεση επαγγελματικών και επιβατικών αυτοκινήτων ανέπτυξε ο Κωνσταντίνος Στάθης, Product Manager Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων, αναδεικνύοντας τον διπλό χαρακτήρα της Volkswagen Επαγγελματικά, με λύσεις για την εργασία, την οικογενειακή μετακίνηση και το ταξίδι.

VW στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες και προνόμια αγοράς

Η παρουσία στην έκθεση συνοδεύεται από ειδικές τιμές και προωθητικές ενέργειες της Volkswagen σε επιλεγμένα μοντέλα και εκδόσεις, για νέες παραγγελίες λιανικής έως το τέλος Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν με την ομάδα του περιπτέρου τις επιλογές τους, να ενημερωθούν για τα μοντέλα που καλύπτονται από τις ενέργειες και να ζητήσουν συγκεκριμένη προσφορά.

Η Volkswagen και η Volkswagen Επαγγελματικά σας περιμένουν στην Auto Athina: γνωρίστε τις πρεμιέρες, εξερευνήστε τη γκάμα και ενημερωθείτε άμεσα για τα ειδικά προνόμια αγοράς του μήνα της έκθεσης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
AUTO ATHINA 2026
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ
 |
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Opel STX Concept και OMG! GSE: Στο Παρίσι
Αυτοκινητο
Opel STX Concept και OMG! GSE: Στο Παρίσι
Η GAC παίζει μπάλα με την Chelsea FC
Αυτοκινητο
Η GAC παίζει μπάλα με την Chelsea FC
Dacia: Φέρνει νέα μοντέλα στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
Αυτοκινητο
Dacia: Φέρνει νέα μοντέλα στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
Η Renault παίζει στην έδρα της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
Αυτοκινητο
Η Renault παίζει στην έδρα της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
Δυναμική παρουσία της Ford Pro στην ENERGIA.TEC 2026
Αυτοκινητο
Δυναμική παρουσία της Ford Pro στην ENERGIA.TEC 2026
Η Citroёn πρωταγωνιστεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι
Αυτοκινητο
Η Citroёn πρωταγωνιστεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι
BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
Αυτοκινητο
BMW iX4: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160
Αυτοκινητο
Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160
Geely MONJARO EM-i: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Αυτοκινητο
Geely MONJARO EM-i: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top