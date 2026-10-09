Η Volkswagen και η Volkswagen Επαγγελματικά προσκαλούν το κοινό στο περίπτερό τους στην Auto Athina 2026, στο Metropolitan Expo, για να γνωρίσει από κοντά τις πανελλαδικές πρεμιέρες και τη γκάμα τους και να ενημερωθεί για τις ειδικές προτάσεις αγοράς που συνοδεύουν τον μήνα της έκθεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ID. Polo Life και ID. Polo Style, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, μαζί με το ID.Cross. Τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα αναδεικνύουν την επόμενη φάση της προϊοντικής εξέλιξης της Volkswagen, ενώ το Golf GTI Edition 50 Performance, επίσης σε πανελλαδική πρεμιέρα, εκφράζει τη διαχρονική σπορ ταυτότητα της μάρκας.

Δίπλα στις πρεμιέρες, τα ID.3 Neo και ID.7 GTX συμπληρώνουν την ηλεκτρική παρουσία της Volkswagen. Τα Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan R-Line και Tayron προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά διαφορετικές προτάσεις SUV, για την πόλη, την καθημερινότητα και το οικογενειακό ταξίδι.

Στο ίδιο περίπτερο, η Volkswagen Επαγγελματικά συνδέει δύο κόσμους: την επαγγελματική δραστηριότητα και τη lifestyle επιβατική μετακίνηση. Με τα Caddy Life Maxi και Multivan Style Long σε πανελλαδική πρεμιέρα, καθώς και τα ID. Buzz GTX, Amarok Aventura και California Ocean, παρουσιάζει επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εργασίας, της οικογένειας και του ελεύθερου χρόνου.

Η δυναμική αυτή βρέθηκε και στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής παρουσίασης, όπου ο Ηλίας Τσούνης, Head of PR της Kosmocar, καλωσόρισε τους καλεσμένους, αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια και την προϊοντική αντεπίθεση της Volkswagen. Ο Παναγιώτης Τορνάρος, Head of Volkswagen, έδωσε το στρατηγικό στίγμα της μάρκας στην ελληνική αγορά, αναδεικνύοντας την ισχυρή ταυτότητα και το DNA της Volkswagen ως θεμέλια της νέας προϊοντικής της δυναμικής. Η Αλεξία Κωστοπούλου, Group Marketing and Brand Excellence Head, εστίασε στα ID. Polo, ID.Cross και στο πλάνο των νέων λανσαρισμάτων της μάρκας. Τη σύνδεση επαγγελματικών και επιβατικών αυτοκινήτων ανέπτυξε ο Κωνσταντίνος Στάθης, Product Manager Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων, αναδεικνύοντας τον διπλό χαρακτήρα της Volkswagen Επαγγελματικά, με λύσεις για την εργασία, την οικογενειακή μετακίνηση και το ταξίδι.

Η παρουσία στην έκθεση συνοδεύεται από ειδικές τιμές και προωθητικές ενέργειες της Volkswagen σε επιλεγμένα μοντέλα και εκδόσεις, για νέες παραγγελίες λιανικής έως το τέλος Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν με την ομάδα του περιπτέρου τις επιλογές τους, να ενημερωθούν για τα μοντέλα που καλύπτονται από τις ενέργειες και να ζητήσουν συγκεκριμένη προσφορά.

Η Volkswagen και η Volkswagen Επαγγελματικά σας περιμένουν στην Auto Athina: γνωρίστε τις πρεμιέρες, εξερευνήστε τη γκάμα και ενημερωθείτε άμεσα για τα ειδικά προνόμια αγοράς του μήνα της έκθεσης.