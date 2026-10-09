Δυναμική παρουσία της Ford Pro στην ENERGIA.TEC 2026

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 09.10.26, 12:00
Δυναμική παρουσία της Ford Pro στην ENERGIA.TEC 2026
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Η Ford Pro δίνει δυναμικό «παρών» στην έκθεση ENERGIA.TEC 2026 που πραγματοποιείται από τις 9 έως και τις 11 Οκτωβρίου στο MEC Παιανίας, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν από κοντά και να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τις κορυφαίες, σύγχρονες και αποδοτικές επαγγελματικές της προτάσεις στην ελληνική αγορά. Στο περίπτερο της μάρκας παρουσιάζονται τέσσερα μοντέλα της γκάμας Ford Pro, τα οποία απευθύνονται σε πελάτες με διαφορετικές απαιτήσεις χρήσης αλλά και ανάγκες όσον αφορά τις τεχνολογίες κίνησης.

Δυναμική παρουσία της Ford Pro στην ENERGIA.TEC 2026

Από το κορυφαία Ranger Diesel και Transit Custom Diesel έως τα εξηλεκτρισμένα E-Transit Courier και Transit Connect Plug-In Hybrid

Η παρουσία της Ford Pro στην έκθεση ENERGIA.TEC 2026 περιλαμβάνει τα κορυφαία μοντέλα Ranger Diesel, Transit Custom Diesel, E-Transit Courier και Transit Connect Plug-In Hybrid, συνθέτοντας μια γκάμα που καλύπτει από τις απαιτητικές εργασίες και μεταφορές έως τις ανάγκες των επαγγελματιών που στρέφονται σταδιακά προς την ηλεκτροκίνηση και τις εξηλεκτρισμένες λύσεις.

Δυναμική παρουσία της Ford Pro στην ENERGIA.TEC 2026

Το Ford Ranger, το δημοφιλές pick-up της Ford Pro με την απαράμιλλη απόδοση για τις πιο «σκληροτράχηλες» εργασίες, παρουσιάζεται στην έκθεση στην έκδοση με τον κινητήρα ντίζελ 3.0L V6 EcoBlue, ξεχωρίζοντας για τα 600 Nm ροπής που αποδίδει, καθώς και για το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων με το οποίο συνδυάζεται. Η γκάμα του Ranger περιλαμβάνει τις εκδόσεις XLT, Limited, Wildtrak και Platinum, αλλά και διαφορετικές διαμορφώσεις αμαξώματος όπως οι Double Cab και Rap Cab.

Παρούσα είναι και η οικογένεια Transit, με το Transit Custom να αποτελεί μία από τις βασικές προτάσεις της Ford Pro για τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς. Προσφέρεται με διαφορετικές επιλογές αμαξώματος και κίνησης, μεταξύ των οποίων και τετρακίνηση, ενώ η γκάμα του περιλαμβάνει τις εκδόσεις Trend, Limited, Sport και Trail.

Σε περίοπτη θέση στην έκθεση βρίσκονται και δύο εξηλεκτρισμένες προτάσεις. Το E-Transit Courier είναι το αμιγώς ηλεκτρικό συμπαγές βαν της Ford Pro, με ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 136 PS, αυτονομία έως 325 km και χώρο φόρτωσης έως 2,91 m³, ενώ μπορεί να μεταφέρει έως δύο ευρωπαλέτες προσφέροντας ωφέλιμο φορτίο έως 626 kg.

Δυναμική παρουσία της Ford Pro στην ENERGIA.TEC 2026

Στην έκθεση οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν και το Transit Connect Plug-In Hybrid, ένα επαγγελματικό όχημα που συνδυάζει τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης με την ευελιξία ενός επαναφορτιζόμενου από εξωτερική πηγή plug-in υβριδικού συστήματος. Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 117 km, ενώ το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται σε 715 kg. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας, μεταξύ των οποίων EV Auto, EV Now, EV Later και EV Reserve, ανάλογα με τις ανάγκες της διαδρομής.

Με τη συμμετοχή της στην ENERGIA.TEC 2026, μια έκθεση που παραδοσιακά αποτελεί σημείο συνάντησης για τους κλάδους της ενέργειας, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των σύγχρονων τεχνολογιών, η Ford Pro παρουσιάζει στους επαγγελματίες μια ολοκληρωμένη και προηγμένα γκάμα που εκτείνεται από τα συμβατικά μοντέλα υψηλών δυνατοτήτων έως τις αμιγώς ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές λύσεις, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές επιλογές που είναι σήμερα διαθέσιμες για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

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