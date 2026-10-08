Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160

Η υψηλή τεχνολογία τα πλούσια συστήματα ασφάλειας

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Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160
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Το νέο  Renault Captur full hybrid E-Tech 160  είναι ένα μοντέλο που διαθέτει σύστημα κίνησης εμπνευσμένο από  την τεχνογνωσία της στα ηλεκτρικά οχήματα, Όταν η  Renault παρουσίασε το 2021 το καινοτόμο σύστημα full hybrid E-Tech δεν σταμάτησε εκεί. Ξεκίνησε την εξέλιξη του και πάνω από 150 πατέντες έχουν κατατεθεί για αυτήν την τεχνολογία, η οποία εκμεταλλεύεται όπως αναφέραμε πλήρως την τεχνογνωσία της Renault στη Formula 1, ιδιαίτερα στην ανάκτηση και αναγέννηση ενέργειας.

Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160
Στην «καρδιά» του Renault Captur full hybrid E-Tech 160 είναι  ένας ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1.798 κ.εκ. ο οποίος αποδίδει 109 ίππους.  και 172 Nm ροπής. Συνεργάζεται με  δυο ηλεκτροκινητήρες. Ο ένας έχει απόδοσή  49 ίππους και 205 Nm, ροπής και τροφοδοτεί  απευθείας τους μπροστινούς  τροχούς, Ο δεύτερος είναι HSG (High-Voltage Starter Generator) με απόδοση 20 ίππους και 50 Nm ροπής. Συνδυαστικά  η  ισχύς είναι 160 ίπποι σαφώς μεγαλύτερη από τα 145 άλογα του προηγούμενου μοντέλου.

Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160
Υπάρχει μπαταρία ιόντων λιθίου 1,4kWh και  έξυπνο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών (multi-mode) χωρίς συμβατικό συμπλέκτη που συνδυάζει  ταχύτητα και ακρίβεια στις αλλαγές ταχυτήτων, με μεγάλη αξιοπιστία και ελάχιστη απώλεια ισχύος .Η μεγαλύτερη μπαταρία 1,4kWh (230V) συνεισφέρει στην μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία και όπως αντιλαμβάνεστε και στην μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160

Τα 0-100 χιλιόμετρα στην επιλογή του σπορ προγράμματος οδήγησης τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 8,9 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα  να φθάνει στα 180 χλμ./ώρα. Στο ECO πρόγραμμα οδήγησης και μέσα στην πόλη το υβριδικό σύστημα απέδειξε την προηγμένη τεχνολογία του καθώς το  Renault  Captur full hybrid E-Tech 160 κατάφερε να α κινηθεί έως και το 80% των διαδρομών αμιγώς ηλεκτρικά,

Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160

Η κατανάλωση καυσίμου η οποία με φορτισμένη την μπαταρία και με το οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης και μέσα στη πόλη μπορεί να κατέβει ακόμα και κάτω από τα 4λίτρατ./100 χλμ Η λειτουργία ανάκτηση ενέργειας γίνεται μέσω του επιλογέα e-shifter και μόνο  στην μια  λειτουργία Β,

Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160

Σε μικτές συνθήκες δεν ξεπεράσαμε τα 5,5 λίτρα/100 χλμ .με τις εκπομπές CO2 να βρίσκονται στα 99 γρ./χλμ., Με αυτή την τιμή το Captur full hybrid E-Tech 160 δεν πληρώνει  τέλη κυκλοφορίας και  κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα στον δακτύλιο.

Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160
Αλλά και στην ασφάλεια το Renault Captur full hybrid E-Tech 160 διακδικεί πρωτεία .Εξοπλίζεται με έως και 29 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) και ασφάλειας που καλύπτουν την οδήγηση, το παρκάρισμα και την προστασία.

Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160

Μεταξύ αυτών υπάρχει Adaptive Cruise Control (Προσαρμοζόμενο Cruise Control) το οποίο διατηρεί αυτόματα την απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα προσαρμόζοντας ανάλογα την ταχύτητα .Το παρκάρισμα γίνετι διαίτερα εύκολο με την κάμερα οπισθοπορείας η οποία έχει καλή ανάλυση. Υπάρχουν ακόμη 4 θύρες USB-C για τους μπροστινούς αλλά και για τους πίσω επιβάτες.

Τα ατού του Renault Captur full hybrid E-Tech 160
Για την έκδοση Full hybrid E-Tech 160 evolution plus 1χρειάζεστε 24.500 ευρώ.Για να αποκτήσετε την πιο πλούσια Full Hybrid E-Tech 160 techno χρειάζεστε 25900 ευρώ με επιπλέον adaptive cruise control, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, μεγαλύτερο πίνακα οργάνων 10,3 ιντσών και ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης στο σύστημα infotainment, και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών ‘black hole’ με ελαστικά 215/55 R18. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται τα  5 χρόνια εγγύησης, τα 3 χρόνια εγγύηση βαφής, τα 12 χρόνια εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας με  5 χρόνια οδική βοήθεια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
 

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