Ο βασιλιάς Κάρολος διώχνει τον πρίγκιπα Άντριου και από τη βασιλική έπαυλη

Ο κύβος ερρίφθη για τον πρίγκιπα Άντριου, με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ να ανακοινώνει πως ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί από τον αδελφό του, όλους τους βασιλικούς του τίτλους και τα προνόμια. Οι αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζουφρέ που αποτυπώθηκαν στο βιβλίο που εκδόθηκε μετά τον θάνατό της και ένα «αμαρτωλό» email ήταν οι σταγόνες που ξεχείλισαν το ποτήρι της ανοχής και υπομονής του βασιλιά Καρόλου.

Ο ίδιος συνεχίζει και αρνείται τις κατηγορίες, αν και η Βιρτζίνια Τζουφρέ, πριν αυτοκτονήσει, είχε αποκαλύψει πως ο πρίγκιπας ήρθε τουλάχιστον τρεις φορές σε σεξουαλική επαφή μαζί της.

Ο 65χρονος αδελφός του βασιλιά χάνει τους τίτλους του Δούκα του Γιορκ, του Κόμη του Ινβερνές και του Βαρόνου Κίλιλιγκ, αλλά παραμένει στη θέση του στη γραμμή διαδοχής. Πλέον θα ονομάζεται Άντριου Μαουντμπάτες Ουίνδσορ και θα πρέπει να εγκαταλείψει άμεσα την πολυτελή του κατοικία στο Royal Lodge για μια μικρότερη ιδιωτική κατοικία μέσα στο κτήμα του Σάντρινγχαμ. Τα έξοδα θα συνεχίσει να τα καλύπτει ο Κάρολος.

Η πρώην σύζυγός του Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, θα αποχωρήσει επίσης από το Royal Lodge και θα επανέλθει στο πατρικό της όνομα, εγκαταλείποντας τον τίτλο «Δούκισσα του Γιορκ».

Πρίγκιπας Άντριου: Οι αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τσουφρέ

«Αυτήν την ημέρα, μια συνηθισμένη κοπέλα από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια, έδιωξε έναν Βρετανό πρίγκιπα από το παλάτι με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος». Έτσι σχολίασε η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ την αφαίρεση των τίτλων και των τιμών από τον πρίγκιπα Άντριου λόγω της σχέσης που είχε με τον παιδεραστή χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

«Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζουφρέ, η αδελφή μας, που ήταν παιδί όταν υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον Άντριου, δε σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη σε αυτήν και σε αμέτρητες άλλες που επέζησαν όπως αυτή», συνέχισε η ανακοίνωση της οικογένειας και κατέληξε:

«Αυτήν την ημέρα, κηρύσσει τη νίκη της. Εμείς, η οικογένειά της, μαζί με τις αδελφές της που επιβίωσαν, συνεχίζουμε τον αγώνα της Βιρτζίνια και δε θα ησυχάσουμε μέχρι να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες και οι συνεργοί που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκίλεϊν Μάξγουελ».

Στο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, η Βιρτζίνια Τζουφρέ αποκαλύπτει ότι η πρώτη φορά που ήρθε σε σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου ήταν στα 17 της χρόνια.

Σύμφωνα με την ίδια, ήρθε σε επαφή με τον πρίγκιπα της Βρετανίας μέσα από το δίκτυο που είχε στήσει ο Τζέφρι Έπσταϊν με τη βοήθεια της Γκίσλεϊν Μάξγουελ.

Στην πρώτη τους συνάντηση, η Βιρτζίνια Τζουφρέ είχε περιγράψει πως για πρώτη φορά συναντήθηκαν σε νυχτερινό κέντρο στο Λονδίνο, όπου χόρεψαν.

«Απαίσιος χορευτής, ίδρωνε πολύ», είχε σχολιάσει για αυτή τη συνάντηση. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το σπίτι της Γκίσλεϊν Μάξγουελ. «Κάνε γι’ αυτόν ό,τι κάνεις για τον Τζέφρι», φέρεται να της είπε η Μάξγουελ. Το επόμενο πρωί έβγαλαν και την περίφημη φωτογραφία που τους δείχνει να ποζάρουν ενώ από πίσω τους κάθεται η Γκίσλεϊν Μάξγουελ.

«Ο πρίγκιπας Άντρου έδειχνε να πιστεύει πως το να κάνει σεξ με εμένα ήταν το εκ γενετής δικαίωμά του», αναφέρει στο βιβλίο της που βγήκε μετά την αυτοκτονία της, σύμφωνα με το Sky News.

Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ φέρεται πως προσπαθούσε να πείσει την Βιρτζίνια Τζουφρέ να εξυπηρετήσει τον πρίγκιπα Άντριου, αποκαλώντας την «Σταχτοπούτα».

«Θα συναντήσεις έναν όμορφο πρίγκιπα», φέρεται να της είπε, παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις 17 χρόνων.

Όταν ο πρίγκιπας Άντριου έφτασε αργότερα, η Τζουφρέ εξήγησε ότι η Μάξγουελ του ζήτησε να μαντέψει την ηλικία της.

«”Οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα”, μου είπε. Ως συνήθως, η Μάξγουελ έκανε ένα αστείο: “Υποθέτω ότι θα πρέπει να την ανταλλάξουμε σύντομα”», αναφέρει στο βιβλίο της.

Σύμφωνα και πάλι με την ίδια, η Τζουφρέ πληρώθηκε 15.000 δολάρια για το πρώτο βράδυ με τον πρίγκιπα Άντριου.

Στο βιβλίο αναφέρει, επίσης, δύο άλλες περιπτώσεις στις οποίες η Τζουφρέ είχε σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου – στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

«Αρκετές από εμάς είχαμε κακοποιηθεί ή βιαστεί ως παιδιά. Πολλές από εμάς ήμασταν φτωχές ή ακόμα και άστεγες. Ήμασταν κορίτσια για τα οποία κανείς δε νοιαζόταν, και ο Έπσταϊν προσποιούταν ότι νοιαζόταν», αναφέρει στο βιβλίο της.

Πρίγκιπα Άντριου: Το αμαρτωλό email που τον «έκαψε»

Καταλυτικός παράγοντας στην απόφαση του βασιλιά Καρόλου για την αφαίρεση των τίτλων από τον Άντριου ήταν και η αποκάλυψη ενός νέου ηλεκτρονικού μηνύματος.

Σε αυτό αποκαλυπτόταν η συνεχιζόμενη επικοινωνία του Άντριου με τον Έπσταϊν, καταρρίπτοντας τις προηγούμενες υποσχέσεις του προς την βασίλισσα Ελισάβετ και τον Κάρολο ότι είχε διακόψει οποιαδήποτε επαφή μαζί του.

Πρίγκιπας Άντριου: «Κόκκινη γραμμή» από το παλάτι

Όπως αναφέρει το BBC, μετά από μια μακρά περίοδο πίεσης το «Πολιορκητικό Σχέδιο του Royal Lodge» έφτασε στο τέλος.

Με την απόφαση του βασιλιά Καρόλου, ο Άντριου χάνει την ανεξάρτητη μίσθωση και θα μετακομίσει σε ιδιόκτητη κατοικία του Βασιλιά, χωρίς να έχει αποκαλυφθεί η ακριβής θέση.

Η απόφαση του Καρόλου καθιστά τον Άντριου πλήρως εξαρτημένο από τον Βασιλιά για τη στέγαση και τα οικονομικά του, ενώ θέτει τον ίδιο υπό μια άτυπη υποχρέωση φροντίδας για την ευημερία του αδελφού του.

Η κίνηση αυτή μπορεί να αποτρέψει άμεσες πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου για την αφαίρεση τίτλων, καθώς τα μέλη του Κοινοβουλίου είχαν εκφράσει όλο και πιο έντονα την πρόθεσή τους να προστατεύσουν τα δημόσια κονδύλια και να εξετάσουν τη συμπεριφορά του Άντριου.

Παράλληλα, η αίσθηση της αδικαιολόγητης προνομιακής θέσης του Άντριου, έχει προκαλέσει την αγανάκτηση των Βρετανών.

Σε έρευνες που έχουν γίνει, το 91% των πολιτών έχει αρνητική άποψη για τον αδελφό του Βασιλιά.

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί θα πάρει το όνομα Μαουντμπάτεν – Ουίνδσορ

Ο Άντριου θα φέρει πλέον το επώνυμο Μαουντμπάτεν – Ουίνδσορ μετά την απώλεια των τίτλων του.

Το επώνυμο Μάουντμπατεν - Ουίνδσορ δημιουργήθηκε το 1960 και συνδυάζει τα επώνυμα της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και του πρίγκιπα Φίλιππου, όταν παντρεύτηκαν.

Το 1917, υπό τον φόβο του αντιγερμανικού κλίματος που επικρατούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο βασιλιάς Γεώργιος Ε΄ υιοθέτησε το όνομα Ουίνδσορ, αντικαθιστώντας το αρχικό, γερμανικής χροιάς, όνομα της δυναστείας Σαξ - Κόμπουργκ και Γκότα.

Μετονόμασε έτσι τη βασιλική γενιά σε Ουίνδσορ, από την ονομασία του κάστρου.

Το Μάουντμπατεν είναι αγγλοποιημένη εκδοχή του Μπάττενμπεργκ. Η μητέρα του πρίγκιπα Φίλιππου, πριγκίπισσα Αλίκη του Μπάττενμπεργκ, προτίμησε με την οικογένειά της να αλλάξουν το όνομα σε Μάουντμπατεν κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το διπλό επώνυμο αποτέλεσε έναν συμβιβασμό υπέρ του πρίγκιπα, ο οποίος φέρεται να είχε παραπονεθεί ότι τα παιδιά του δε θα έφεραν το δικό του όνομα.

Πρίγκιπας Άντριου: Τι ισχύει για τις κόρες του

Οι κόρες του Άντριου, πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, όπως προβλέπεται από τους κανόνες του 1917 για τα τέκνα των υιών ενός μονάρχη.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου φέρεται να είχε ενημερωθεί και να στηρίζει τις αποφάσεις του βασιλιά. Η τελευταία φορά που αφαιρέθηκε τίτλος από πρίγκιπα ήταν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, το 1917, όταν ο πρίγκιπας Κάρολος Έντουαρντ, εγγονός της βασίλισσας Βικτωρίας, έχασε τον τίτλο του Δούκα του Όλμπανι επειδή πολέμησε υπέρ της Γερμανίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο Έπσταϊν

Ο Άντριου, 65 ετών, βρέθηκε επί 15 χρόνια στο επίκεντρο διαρκών σκανδάλων λόγω της φιλίας του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Η προσοχή στράφηκε και πάλι πάνω του μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία κατηγόρησε τον Άντριου για σεξουαλική επίθεση όταν ήταν έφηβη.

Η Τζουφρέ, που ο Άντριου ισχυρίζεται πως «ποτέ δεν γνώρισε», αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών.

Παρά τις συνεχείς αρνήσεις του, ο Άντριου είχε συμφωνήσει το 2022 σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 12 εκατ. λιρών) με την Τζουφρέ.

Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι ο Άντριου είχε αγοράσει το Royal Lodge το 2003 για 1 εκατ. δολάρια και κατέβαλλε «συμβολικό ενοίκιο» από τότε. Παρότι παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του το 2019, το κοινό εξακολουθεί να αμφισβητεί την πηγή των χρημάτων του.

Η αντιμοναρχική οργάνωση Republic ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του Άντριου «για κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων και παράνομης συμπεριφοράς κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος».

Ο επικεφαλής της, Γκράχαμ Σμιθ, δήλωσε: «Ας είμαστε ξεκάθαροι – ο πρίγκιπας Άντριου, πλέον Άντριου Μάουντμπάτεν - Ουίνδσορ, δεν αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη. Η απώλεια τίτλων δεν αποτελεί απάντηση σε τόσο σοβαρές κατηγορίες».

Οι πιέσεις προς τον Άντριου δεν δείχνουν να υποχωρούν, καθώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν εκκλήσεις να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Ο Δημοκρατικός Σουχάς Σουμπραμανιάμ δήλωσε: «Χρωστάει στα θύματα να αποκαλύψει ό,τι γνωρίζει για την εγκληματική δράση του Έπσταϊν και να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου».

Η δημοσιοποίηση των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν» από την επιτροπή, που περιέχουν λεπτομέρειες για τις σχέσεις του καταδικασμένου δράστη, οδήγησε στην πτώση του πρώην Βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ, λόρδου Μάντελσον.

Η υπόθεση συνεχίζει να σκιάζει και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως και ο Μάντελσον, κατονομάστηκε ως άτομο που φέρεται να είχε γράψει σημειώσεις στο «βιβλίο γενεθλίων» του Έπσταϊν, που δημοσιοποιήθηκε από το Κογκρέσο τον Σεπτέμβριο.

Ο λόρδος Μάντελσον έχει δηλώσει ότι «μετανιώνει για τη σχέση του με τον Έπσταϊν», ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.