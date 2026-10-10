Σε εφιάλτη εξελίχθηκε για μία γυναίκα ένας απλός καθαρισμός προσώπου, καθώς υπέστη σωματική βλάβη. Η καταγγέλλουσα πίστευε ότι το ιατρείο που επισκέφθηκε ανήκε σε δερματολόγο, αλλά ανακάλυψε ότι ο γιατρός ήταν φυσίατρος. Μετά τη μήνυσή της, ο γιατρός κατηγορείται για αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος, ενώ κατηγορούμενη είναι και η βοηθός του. Η γυναίκα μίλησε αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και στην Τασούλα Παπανικολάου.

«Δεν μπορώ να κλείσω το στόμα μου, να φάω. [...] Ο γιατρός αυτός, αν και είναι μέλος δύο ιατρικών συλλόγων της χώρας με την ειδικότητα του φυσιάτρου, παρουσιάστηκε σε μένα ως δερματολόγος. Πραγματοποιούσε δερματολογικές θεραπείες, botox, νήματα, μεσοθεραπείε», λέει χαρακτηριστικά η καταγγέλουσα.

Η γυναίκα δεν πίστευε στα μάτια της όταν είδε τη ζημιά που είχε υποστεί στο στόμα της μετά από έναν καθαρισμό προσώπου. Επιμήκης υπερπλασία βλεννογόνου ήταν η διάγνωση, με την καταγγέλλουσα να περιγράφει στο Star όσα έζησε, αλλά και την επικοινωνία της με τον φυσίατρο.

«Μίλησα μαζί του μέσω μηνύματος. Μου είπε ότι θα είναι εκεί η αισθητικός. Πήγα εκεί, ήταν μία κοπέλα εκεί και μου έκανε τον καθαρισμό προσώπου. Μέσα στο ιατρείο είχε ένα stand με δερμοκαλλυντικά, ένα μηχάνημα αποτρίχωσης και το μηχάνημα του καθαρισμού. Η κοπέλα ήταν νευρική, δεν ήξερε να χειριστεί το μηχάνημα. Το πέρασε κάτω από το κάτω χείλος και μου έκανε σωματική βλάβη. Της είπα ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν αισθάνομαι καλά, και μου είπε: “Μην ανησυχείς, έτσι είναι, θα σου φύγει σε λίγο”», προσθέτει το θύμα.

Η μήνυση κατά του γιατρού και της βοηθού

Η 45χρονη μήνυσε τον γιατρό, αλλά και την κοπέλα που της έκανε τον καθαρισμό. Ο γιατρός κατηγορείται για αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος και η βοηθός για σωματική βλάβη από αμέλεια.

«Με ψευδείς παραστάσεις η εντολέας μου πείσθηκε και πήγε σε αυτό το κέντρο αισθητικής, γιατί νόμιζε ότι το διηύθυνε ένας δερματολόγος, ο οποίος, βέβαια, δεν ήταν δερματολόγος», λέει ο Τίτος Καραλάζος, δικηγόρος της καταγγέλουσας. «Έχει άδεια ως φυσίατρος. Εκείνος λέει ότι μέσω συνεδριών μπορεί να καλύψει αυτό το κενό που υπάρχει από τη μία ειδικότητα της Ιατρικής στην άλλη».

Τον λόγο έχει τώρα η Δικαιοσύνη, καθώς η υπόθεση, μετά από αναβολές, θα δικαστεί τον Δεκέμβριο.

