Χαϊδάρι: Επίθεση με γκαζάκι σε ψητοπωλείο - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Στη συμβολή της οδού Παπανδρέου με τη Λεωφόρο Αθηνών

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/10/2026)

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Στόχος επίθεσης έγινε γνωστό ψητοπωλείο στο Χαϊδάρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δύο άγνωστοι δράστες φέρονται να τοποθέτησαν γκαζάκι στον αεραγωγό του καταστήματος, προκαλώντας έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, αναζητώντας τους υπευθύνους και τα κίνητρα της επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, σε κεντρικό σημείο της Λεωφόρου Αθηνών, όπου βρίσκεται το ψητοπωλείο, το οποίο ανήκει σε γνωστή αλυσίδα εστίασης.

 

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Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, με τους πυροσβέστες να καταφέρνουν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, προτού επεκταθεί σε ολόκληρο τον χώρο της επιχείρησης.

Χαϊδάρι: Επίθεση με γκαζάκι σε ψητοπωλείο - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Ευτυχώς, κατά τη διάρκεια του περιστατικού το κατάστημα ήταν κλειστό και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο, οι ζημιές που υπέστη η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα σοβαρές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει για τις επόμενες ημέρες.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δύο δραστών. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί από ποια διαδρομή προσέγγισαν το κατάστημα και προς τα πού διέφυγαν μετά την επίθεση.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διερεύνηση του κινήτρου, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι βρίσκεται πίσω από την ενέργεια.

 

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