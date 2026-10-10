AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ: Τα πληρώματα πήραν μια πρώτη γεύση

Με 23 πληρώματα να συμμετέχουν, ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου το shakedown του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ, στην περιοχή «Βουτιάνοι» Λακωνίας. Οι καιρικές συνθήκες παρέμειναν ευνοϊκές, καθώς η βροχή δεν έκανε την εμφάνισή της, δίνοντας στους αγωνιζόμενους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες δοκιμές τους και να πάρουν μια πρώτη γεύση από τις συνθήκες που θα συναντήσουν στις ειδικές διαδρομές του αγώνα. Το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ αποτελεί τον τέταρτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος και τον τρίτο γύρο του Επάθλου Cross Country.

Την ευθύνη της φετινής διοργάνωσης έχει αναλάβει το σωματείο Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), με την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης. Οι Ιορδάνης Σερδερίδης-Fred Miclotte πέτυχαν την ταχύτερη επίδοση στο shakedown, πραγματοποιώντας τέσσερα περάσματα με το κίτρινο Skoda Fabia RS Rally2. Οι επικεφαλής της βαθμολογίας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος αντιμετώπισαν πρόβλημα με το λεβιέ ταχυτήτων, το οποίο έλυσαν και έδειξαν από το shakedown τις προθέσεις τους. Τους ακολούθησαν οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς οι οποίο θα διεκδικήσουν στις έξι ειδικές διαδρομές της Κυριακής την πρώτη τους πρωταθληματική νίκη σε επίπεδο γενικής. Το δίδυμο του Ford Fiesta Rally2 πραγματοποίησε τρεις διελεύσεις από το shakedown. Τρια περάσματα πραγματοποίησαν και οι Sebastien Bedoret-Alix Stevenaert, πετυχαίνοντας την τρίτη ταχύτερη επίδοση. Το Βελγικό πλήρωμα, μάλιστα, αντιμετώπισε κλαταρισμένο ελαστικό στην τρίτη διέλευση με το Skoda Fabia Rally2 Evo.

Πιο πίσω βρέθηκε το Ford Fiesta Rally3 των Γιώργου Δελαπόρτα-Ηλία Παναγιωτούνη, οι οποίοι σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο μεταξύ των πληρωμάτων της κατηγορίας Rally3 στο shakedown και αναμένεται να είναι ανταγωνιστικοί στον αγώνα. Για τη δεύτερη φετινή τους νίκη στην κατηγορία θα αγωνιστούν στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ οι Κύπριοι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου με το Renault Clio Rally3, οι οποίοι έκαναν τρεις διελεύσεις από τη μήκους 4,14 χλμ. διαδρομή του shakedown. Ανάμεσα στα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally3 θέλουν να εισέλθουν στον αγώνα οι Κωνσταντίνος Σιόφερος-Στέλιος Ηλία (Mitsubishi Lancer Evo X) οι οποίοι βελτίωσαν αισθητά την επίδοσή τους στο τρίτο και τελευταίο πέρασμά τους από το shakedown.

Δυο περάσματα προτίμησαν να κάνουν στο shakedown οι «Flandy»-Kamil Kozdron με το Ford Fiesta Rally3 που αναμένεται να είναι εκ των πρωταγωνιστών της κατηγορίας Rally3 στον αγώνα, ενώ βελτίωναν τις επιδόσεις τους σε κάθε πέρασμα οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης με το Ford Fiesta Rally3. Στο shakedown συμμετείχαν επίσης οι “JJ”-Κωνσταντίνος Στεφανής με Ford Fiesta Rally3 κάνοντας δύο διελεύσεις από τη διαδρομή, καθώς και οι Ηλίας Τσετσώνης-Δημήτρης Τσετσώνης (Subaru Impreza N12) που πέτυχαν την δεύτερη ταχύτερη επίδοση στη Ν4 στο shakedown. Πιο πίσω τους ακολούθησαν οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Ευάγγελος Παναρίτης με Mitsubishi Lancer Evo IX. Δύο περάσματα πραγματοποίησαν στο shakedown οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Δημήτρης Αμαξόπουλος, οι οποίοι με το Renault Clio Rally3 θα διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην κατηγορία Rally3.

Στην επιστροφή τους σε πρωταθληματικό αγώνα, οι Πάνος Κωνσταντάκος-Κωνσταντίνος Βερυκάκης πήραν μια πρώτη γεύση από το τι έχουν να αντιμετωπίσουν την Κυριακή, πραγματοποιώντας δύο περάσματα από το shakedown με το Mitsubishi Lancer Evo VII. Από εκεί και πέρα, τέσσερις δικίνητοι συνδυασμοί επέλεξαν να συμμετάσχουν στο shakedown. Οι Νίκος Παπαχριστόπουλος-Νάσος Γκίνης με το Peugeot 208 R2 ήταν οι πιο γρήγοροι και θέλουν στον αγώνα να προσθέσουν άλλη μια νίκη στο ενεργητικό τους. Βελτίωναν τις επιδόσεις τους σε κάθε πέρασμα οι Δημήτρης Τσιαντής-Παντελής Παπανδρέου με το Honda Civic Type R, ενώ την πρώτη τους επαφή με τα ελληνικά χώματα είχαν στο shakedown οι Ουκρανές Nadia Soboleva-Tatyana Kravtsova με Peugeot 208 Rally4, πραγματοποιώντας τέσσερα περάσματα. Δύο διελεύσεις από το shakedown έκαναν οι Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς με Toyota Starlet, ενώ την πρώτη τους γνωριμία με το Lancia Ypsilon Rally4 είχαν οι “Adkanell”-Κωνσταντίνος Κοφινάς.



Ο αγώνας προσμετράει και στο Έπαθλο Cross Country, με πέντε πληρώματα να συμμετέχουν στη διαδικασία του shakedown. Οι Ιωάννης Ακράτος-Ευάγγελος Ακράτος ήταν οι πιο γρήγοροι με το Can-Am Maverick R X RS, ενώ τους ακολούθησαν οι Δημήτρης Κόκκινος-Ιωάννης Βαρβάκης με Can-Am Maverick R. Στους διεκδικητές της νίκης αναμένεται να είναι και ο επικεφαλής της βαθμολογίας του θεσμού, Ταξιάρχης Αδαμόπουλος, ο οποίος έκανε δύο περάσματα από το shakedown, έχοντας για πρώτη φορά στο δεξί μπάκετ του Can-Am Maverick R τον Σταύρο Σταμέλο. Τρεις διελεύσεις πραγματοποίησαν οι Ευάγγελος Μπερσής-Πέτρος Σιούτης με Can-Am Maverick R X RS, όπως και οι “Takis Latsis”-Ευάγγελος Σωτήρχος, στην πρώτη επαφή του οδηγού με το Can-Am Maverick R X RS.

Πρόγραμμα

Η Πανηγυρική Εκκίνηση του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ θα λάβει χώρα στο κεντρικότερο σημείο της Σπάρτης, στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 20:00. Σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους πρωταγωνιστές του αγώνα και να θαυμάσουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, λίγες μόλις ώρες πριν ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου οι συμμετέχοντες θα πάρουν εκκίνηση το πρωί από το Service Park, το οποίο θα φιλοξενείται στον προαύλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για να αγωνιστούν στις έξι Ειδικές Διαδρομές του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ. Η αγωνιστική ημέρα θα ανοίξει με την Ειδική Διαδρομή «Βασσαράς», μήκους 14,50 χλμ., η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09:13, ενώ αμέσως μετά και συγκεκριμένα στις 09:51, τα πληρώματα θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Βρέσθενα», μήκους 16,78 χλμ. Το πρώτο loop θα ολοκληρωθεί με την απαιτητική Ειδική Διαδρομή «Των 118», μήκους 13,10 χλμ., στην οποία το πρώτο αγωνιστικό θα εκκινήσει την προσπάθειά του στις 10:44.

Μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων Ειδικών Διαδρομών, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στο Service Park για 30λεπτο Service, πριν ριχτούν και πάλι στη μάχη. Στη συνέχεια, θα επανέλθουν στις Ειδικές Διαδρομές «Βασσαράς» (13:42), «Βρέσθενα» (14:20) και «Των 118» (15:13) για το δεύτερο πέρασμα.



Ο τερματισμός είναι προγραμματισμένος για τις 16:38 στον χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ενώ θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο η απονομή των επάθλων στους διακριθέντες. Συνολικά, το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ περιλαμβάνει 88,76 αγωνιστικά χιλιόμετρα, ενώ η συνολική διαδρομή του αγώνα ανέρχεται σε 267,36 χλμ.

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων θα είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Sportity, με κωδικό πρόσβασης 26MOLONLAVE, εξασφαλίζοντας άμεση και συνεχή ενημέρωση για όλα τα πληρώματα, τους μηχανικούς και τους θεατές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Όλες οι πληροφορίες για αγωνιζόμενους και θεατές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Σωματείου ΕΛΛΑΔΑ (www.ellada-racingclub.com) και στη σελίδα του Σωματείου στο facebook:

