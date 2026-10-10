Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 10/10 στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σοβαρό περιστατικό με θύμα μια 18χρονη κοπέλα, η οποία έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Η νεαρή εντοπίστηκε τραυματισμένη στο οδόστρωμα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00, όταν η 18χρονη βρισκόταν στο μπαλκόνι της κατοικίας της, προκειμένου να απλώσει ρούχα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, η κοπέλα βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Η διακομιδή της πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία αστυνομικών, ενώ, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η 18χρονη παραδόθηκε στην αίθουσα αναζωογόνησης του νοσοκομείου, ώστε να λάβει άμεσα την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας της 18χρονης, καθώς και για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο κενό.

