Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα

Μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο ΑΧΕΠΑ

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 10/10 στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σοβαρό περιστατικό με θύμα μια 18χρονη κοπέλα, η οποία έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Η νεαρή εντοπίστηκε τραυματισμένη στο οδόστρωμα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00, όταν η 18χρονη βρισκόταν στο μπαλκόνι της κατοικίας της, προκειμένου να απλώσει ρούχα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, η κοπέλα βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Η διακομιδή της πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία αστυνομικών, ενώ, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η 18χρονη παραδόθηκε στην αίθουσα αναζωογόνησης του νοσοκομείου, ώστε να λάβει άμεσα την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας της 18χρονης, καθώς και για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο κενό.
 

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