Ζάκυνθος: Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο

Βρισκόταν μέσα στη θάλασσα για περισσότερες από 12 ώρες

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ Χαλκιόπουλος Νίκος
Ζάκυνθος: Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη αλλοδαπή που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο στη Ζάκυνθο, μετά από 12 ώρες στη θάλασσα.
  • Η γυναίκα, υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ, εντοπίστηκε 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου από παραπλέον φορτηγό πλοίο.
  • Η διάσωση συντονίστηκε από το ΕΚΣΕΔ, με συμμετοχή του Λιμενικού και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της κατά την περισυλλογή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου για εξετάσεις.
  • Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της πτώσης, με κρίσιμο στοιχείο ότι φορούσε σωσίβιο.

Σώα εντοπίστηκε η 44χρονη αλλοδαπή που έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχαμών, σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, το βράδυ της Παρασκευής 9/10.

Η γυναίκα, υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ, που αγνοούταν, βρισκόταν για ώρες μέσα στο νερό για περισσότερες από 12 ώρες, μέχρι που εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Η πτώση της στη θάλασσα είχε δηλωθεί περίπου 2 ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο που εντοπίστηκε. 

Την 44χρονη εντόπισε παραπλέον φορτηγό πλοίο που συμμετείχε στις έρευνες. Ακολούθησε η περισυλλογή της από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κατακόλου, από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Πύργου για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Οι πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της κατά την περισυλλογή της.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση διάσωσης ανοιχτά της Ζακύνθου

Ο συναγερμός σήμανε την Παρασκευή, όταν έγινε αναφορά ότι η 44χρονη είχε πέσει από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχαμών σε θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Τον συντονισμό των ερευνών ανέλαβε το ΕΚΣΕΔ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε όλη τη νύχτα έως τον εντοπισμό της γυναίκας στη θάλασσα. 

Έρευνα για τα αίτια της πτώσης από το κρουαζιερόπλοιο

Το βασικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο η 44χρονη βρέθηκε στη θάλασσα. Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες της πτώσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν τα δεδομένα του περιστατικού, ενώ το γεγονός ότι η γυναίκα βρέθηκε να φορά σωσίβιο καταγράφεται ως κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα.

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