Η Hyundai στο Paris Motor Show 2026 με σημαντικές πρεμιέρες

H παγκόσμια πρεμιέρα και η στρατηγική στην ηλεκτροκίνηση

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Αυτοκινητο
Η Hyundai στο Paris Motor Show 2026 με σημαντικές πρεμιέρες
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Η Hyundai Motor θα συμμετάσχει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026 με πολλές και σημαντικές πρεμιέρες οχημάτων.Στη φετινή έκθεση, η Hyundai θα παρουσιάσει μια σειρά από σημαντικές νέες πρεμιέρες που αναδεικνύουν το εύρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής των προϊόντων της, από τον τολμηρό σχεδιασμό των SUV μοντέλων της έως τις πρακτικές, αμιγώς ηλεκτρικές λύσεις για επαγγελματίες οδηγούς.

«Η επιστροφή της Hyundai στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη μάρκα μας στην Ευρώπη. Το Παρίσι είναι η ιδανική σκηνή για να παρουσιάσουμε τη δυναμική και την κατεύθυνση της γκάμας μας, καθώς και να υπογραμμίσουμε τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στην Ευρώπη. Με πρεμιέρες σε ορισμένες από τις σημαντικότερες κατηγορίες της αγοράς, δείχνουμε πώς η Hyundai συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών με προϊόντα σύγχρονα, ανταγωνιστικά και προσανατολισμένα στο μέλλον» δήλωσε ο κ. Xavier Martinet, President και CEO της Hyundai Motor Europe.

Η Hyundai στο Paris Motor Show 2026 με σημαντικές πρεμιέρες

Τι θα παρουσιάσει η Hyundai στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026;
Η Hyundai θα παρουσιάσει μια σειρά από σημαντικές νέες αφίξεις. Επικεφαλής της παρουσίας της στο Παρίσι θα είναι η παγκόσμια πρεμιέρα ενός νέου SUV κατηγορίας Β και η ευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου SUV κατηγορίας C, τα οποία σηματοδοτούν το επόμενο κεφάλαιο της στρατηγικής ενίσχυσης της Hyundai στην αγορά SUV της Ευρώπης.

Η εταιρεία θα παρουσιάσει επίσης μια νέα έκδοση ενός από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της μάρκας, με σπορ χαρακτηριστικά που ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία της σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες οχημάτων της ευρωπαϊκής αγοράς.

Παράλληλα με αυτές τις παρουσιάσεις επιβατικών οχημάτων, η Hyundai θα αποκαλύψει και το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (eLCV), αποδεικνύοντας πώς επεκτείνει τη στρατηγική εξηλεκτρισμού της ώστε να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες των επαγγελματιών οδηγών.

Πέρα από τις πρεμιέρες οχημάτων, η παρουσία της Hyundai θα περιλαμβάνει επιλεγμένες καινοτομίες και εμπειρίες που αναδεικνύουν το ευρύτερο όραμα της μάρκας «Progress for Humanity» («Πρόοδος για την Ανθρωπότητα»), συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη σύνδεση των πελατών με τη Hyundai τόσο στον δρόμο όσο και πέρα από αυτόν.

Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου της Hyundai;
Η συνέντευξη Τύπου της Hyundai Motor στο πλαίσιο του Paris Motor Show 2026 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, στις 15:05 (CEST) – 16.05 ώρα Ελλάδος, στο Hall 5.2 του Paris Expo Porte de Versailles.

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