Απαντήσεις στους κατοίκους της Κυψέλης που τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές από το πέρασμα του μετροπόντικα πρέπει να δώσει η «Ελληνικό Μετρό». Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημά τους και θα έχουν πρόσβασεις στις πραγματογνωμοσύνες που υπάρχουν ήδη.

Κυψέλη: Ζητούν να μάθουν τι λένε οι εκθέσεις για τις ζημιές - «Θέλουμε να μπούμε με ασφάλεια στα σπίτια μας»

Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρωγμών και των καθιζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους.

«Συνεχίζουμε να ζητάμε αυτο που συζητούσαμε από την πρώτη στιγμή θέλουμε όλα τα στοιχεία για τις βλάβες των πολυκατοικιών», λέει ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των κατοίκων της Κυψέλης.

Από την πλευρά της, η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» υποστηριζει ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι μελέτες, ωστόσο οι καθιζήσεις εχουν σταματήσει. Την ίδια ώρα ο ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος αναφέρει ότι προέχει το θέμα της ασφάλειας των κατοίκων και των περιουσιών τους και ότι το εργό δεν αναβάλλεται.

Ταχιάος: «Καμία βάση ότι αναβάλλεται η επανεκκίνηση του μετροπόντικα»

«Επείγει να ξεκινήσει ο μετροπόντικας και για τεχνικούς λόγους. Τα κοπτικά δεν είναι δυνατόν να μείνουν επ’ αόριστον ακίνητα, γιατί θα πετρώσει η κεφαλή και μετά η επανεκκίνηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη», λέει ο κ. Ταχιάος.

Το μηχάνημα παραμένει ακινητοποιημένο από τον περασμένο Μάιο, χωρίς να ξέρει κανείς πότε θα κάνει επανεκκίνηση.