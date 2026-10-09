Κυψέλη: Δεκτό το αίτημα κατοίκων για πρόσβαση στις εκθέσεις για τις ζημιές

«Κραυγή αγωνίας» από του «μετρόπληκτους» της περιοχής

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης για πρόσβαση στις εκθέσεις σχετικά με ζημιές από τον μετροπόντικα.
  • Οι κάτοικοι ζητούν πληροφορίες για τις ρωγμές και καθιζήσεις στα σπίτια τους προκειμένου να προχωρήσουν στην αποκατάσταση.
  • Η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» δηλώνει ότι οι μελέτες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά οι καθιζήσεις έχουν σταματήσει.
  • Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος τονίζει την προτεραιότητα της ασφάλειας των κατοίκων και ότι το έργο δεν αναβάλλεται.
  • Ο μετροπόντικας παραμένει ακινητοποιημένος από τον Μάιο, με αβέβαιη ημερομηνία επανεκκίνησης.

Απαντήσεις στους κατοίκους της Κυψέλης που τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές από το πέρασμα του μετροπόντικα πρέπει να δώσει η «Ελληνικό Μετρό». Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημά τους και θα έχουν πρόσβασεις στις πραγματογνωμοσύνες που υπάρχουν ήδη.  

Κυψέλη: Πάνω από 200 τα σπίτια με ρωγμές - Αγωνία για τους κατοίκους

Κυψέλη: Δεκτό το αίτημα κατοίκων για πρόσβαση στις εκθέσεις για τις ζημιές

Κυψέλη: Ζητούν να μάθουν τι λένε οι εκθέσεις για τις ζημιές - «Θέλουμε να μπούμε με ασφάλεια στα σπίτια μας»

Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρωγμών και των καθιζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους.

«Συνεχίζουμε να ζητάμε αυτο που συζητούσαμε από την πρώτη στιγμή θέλουμε όλα τα στοιχεία για τις βλάβες των πολυκατοικιών», λέει ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των κατοίκων της Κυψέλης.  

Κυψέλη: Δεκτό το αίτημα κατοίκων για πρόσβαση στις εκθέσεις για τις ζημιές

Από την πλευρά της, η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» υποστηριζει ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι μελέτες, ωστόσο οι καθιζήσεις εχουν σταματήσει. Την ίδια ώρα ο ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος αναφέρει ότι προέχει το θέμα της ασφάλειας των κατοίκων και των περιουσιών τους και ότι το εργό δεν αναβάλλεται. 

Κυψέλη: Τι λέει η «Ελληνικό Μετρό» για τις ρωγμές στα κτίρια

Ταχιάος: «Καμία βάση ότι αναβάλλεται η επανεκκίνηση του μετροπόντικα»

«Επείγει να ξεκινήσει ο μετροπόντικας και για τεχνικούς λόγους. Τα κοπτικά δεν είναι δυνατόν να μείνουν επ’ αόριστον ακίνητα, γιατί θα πετρώσει η κεφαλή και μετά η επανεκκίνηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη», λέει ο κ. Ταχιάος. 

Το μηχάνημα παραμένει ακινητοποιημένο από τον περασμένο Μάιο, χωρίς να ξέρει κανείς πότε θα κάνει επανεκκίνηση.

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