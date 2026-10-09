Ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ) σας προσκαλεί στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13–15 Νοεμβρίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο «Αρχαίος Ελαιώνας» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Αθήνα, με τίτλο: «Λογοθεραπεία Δια Βίου: Από τη Βρεφική στην Τρίτη Ηλικία».

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό σημείο συνάντησης για τη λογοθεραπεία και τις συναφείς επιστήμες, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες εξελίξεις, τις νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και τις εφαρμογές της επιστήμης σε όλα τα στάδια της ζωής.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετέχουν καταξιωμένοι εισηγητές από Πανεπιστήμια και Κλινικές της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου επιστημονικού προγράμματος και στην ανταλλαγή σύγχρονης γνώσης και κλινικής εμπειρίας. Το συνέδριο προσελκύει κάθε φορά περισσότερους από 550 συνέδρους από την Ελλάδα και την Κύπρο. Στη διοργάνωση συμμετέχουν, πέρα από λογοθεραπευτές, επαγγελματίες και επιστήμονες από συναφείς κλάδους, όπως εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί και ιατροί.

Μέσα από ομιλίες, εργαστήρια και παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με συναδέλφους και επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων. Παράλληλα, η παρουσία εταιρειών και χορηγών δίνει στους συνέδρους τη δυνατότητα να γνωρίσουν σύγχρονα εργαλεία, υπηρεσίες και τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στην κλινική και επαγγελματική πρακτική.

Το 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών της λογοθεραπείας και των συναφών επιστημονικών κλάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφές και το αναλυτικό επιστημονικό πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://www.synedrioselle.gr/

Σας περιμένουμε όλους 13–15 Νοεμβρίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο «Αρχαίος Ελαιώνας» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων - Λογοθεραπευτών Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.) ιδρύθηκε το 2002 από τους αποφοίτους των ανώτερων ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Πρόκειται για επιστημονικό - επαγγελματικό Σύλλογο που σκοπός του είναι η προώθηση της επιστήμης της Λογοθεραπείας. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 1500 μέλη, αποτελώντας τον πολυπληθέστερο και αντιπροσωπευτικό σύλλογο λογοθεραπευτών στην Ελλάδα. Ο Σ.Ε.Λ.Λ.Ε είναι νομίμως αναγνωρισμένο επαγγελματικό σωματείο (Αρ. Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου 1544/2002) και μέλος του International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP).