Μαζωνάκης: Έκανε πλασμαφαίρεση στην κόρη της και την τραβούσε βίντεο

Καταθέτει την Παρασκευή η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών

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Τρεις νέοι μάρτυρες κατέθεσαν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταξύ αυτών και η αναισθησιολόγος που συνεργαζόταν με την κατηγορούμενη γιατρό ως το 2023. Καθοριστική θα είναι και η κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού, στην οποία φέρεται να είχε κάνει πλασμαφαίρεση η μητέρα της.

Μαζωνάκης: «Κίνηση ματ» από τον γιατρό - «Αδειάζει» ξανά τη σύζυγό του

Μαζωνάκης: H γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση στην κόρη και την τραβούσε βίντεο

Όπως είπε η Τασούλα Παπανικολάου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η μαρτυρία της μεσαίας κόρης του ζευγαριού θα αποκαλύψει λεπτομέρειες για την πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε από τη μητέρα της. Η 19χρονη μπήκε στο μηχάνημα για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε στις 26 Αυγούστου. Μάλιστα, η γιατρός φέρεται να τη νάρκωσε, όπως προκύπτει κι από ομαδική συνομιλία στο Viber που είχαν οι εργαζόμενες. Μάλιστα, η γιατρός, φαίνεται πως τραβούσε όλη τη διαδικασία σε βίντεο. Κατά πληροφορίες της Τασούλας Παπανικολάου, το βίντεο θα παραδοθεί ην Παρασκευή στην ανάκριση. Η θεραπεία επαναλήφθηκε λίγες μέρες αργότερα.

Από την πλευρά του, ο γιατρός υποστηρίζει πως δεν είχε την παραμικρή ιδέα για τη θεραπεία στην οποία υπέβαλε την κόρη τους η γιατρός. Ο γιατρός, υπέβαλε νέο αίτημα, στο οποίο ζητά να ανοίξει το κινητό του για να αποδείξει ότι δεν έχουν διαγραφεί συνομιλίες και πως δεν αναφέρονται πουθενά οι λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης» στα μηνύματά του.

Νωρίτερα, το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν τρεις μάρτυρες. Πρώτη, η αναισθησιολόγος που εργαζόταν στην Καρνεάδου ως το 2023 και οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ.

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