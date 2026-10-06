Λαύριο: Προφυλακιστέος ο 32χρονος που μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του

«Ένιωσα προδομένος, έχω κατάθλιψη», φέρεται να ισχυρίστηκε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακιστέος ο 32χρονος που μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο.
  • Αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία.
  • Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ πριν την επίθεση.
  • Εξέφρασε αίσθημα προδοσίας λόγω της νέας σχέσης της πρώην συζύγου του.
  • Η επίθεση συνέβη στο σπίτι που είχε χτίσει ο ίδιος.

Στη φυλακή οδηγείται ο 32χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο.

Λαύριο: Οι προσπάθειες της 32χρονης να σωθεί από το μένος του πρώην της

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν τη προφυλάκισή του, με τον κατηγορούμενο να αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

O 32χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της

O 32χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της

Ο κατηγορούμενος φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι όπου διαμένει η πρώην σύζυγός του με τον σύντροφό της και να τους επιτέθηκε με μαχαίρι.

Λαύριο: Το «βαρύ» ιστορικό του δράστη της επίθεσης

Λαύριο: Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλέστηκε για ακόμη μία φορά ότι αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της κατάθλιψης. 

Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι πριν από την επίθεση είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ, με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, να μην έχει διαύγεια τη συγκεκριμένη στιγμή.

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Ο ίδιος φέρεται, επίσης, να υποστήριξε ότι δεν είχε σχεδιάσει να επιτεθεί στην πρώην σύζυγο και τον σύντροφό της εκείνο το βράδυ.

Ο δράστης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη και το βράδυ της επίθεσης είχε πιει και δεν ήξερε τι έκανε

Ο δράστης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη και το βράδυ της επίθεσης είχε πιει και δεν ήξερε τι έκανε

Κατά την απολογία του, έκανε λόγο για αίσθημα «προδοσίας», καθώς η πρώην σύζυγός του είχε προχωρήσει σε νέα σχέση και το ζευγάρι διέμενε στο σπίτι που, όπως υποστήριξε, είχε χτίσει ο ίδιος.

Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Οι απειλές του 32χρονου

«Πριν από περίπου έναν χρόνο με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα. Ένιωσα προδομένος» φέρεται να είπε.

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Στη συνέχεια φέρεται να πρόσθεσε: «Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου, μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου».

Σε βάρος του 32χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συζύγου του και του συντρόφου της, καθώς και για παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

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