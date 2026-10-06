Η Άννα Συνούλη βρίσκεται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια στο πλευρό του Φίλιππου Καμπούρη, έχοντας κρατήσει χαμηλούς τόνους στη δημόσια παρουσία της. Ο γάμος τους το 2012, η κοινή επαγγελματική τους δραστηριότητα και η δύσκολη περιπέτεια υγείας του συζύγου της είναι μερικοί από τους σταθμούς της κοινής τους πορείας που έχουν γίνει γνωστοί μέσα από δημοσιεύματα.

Η Άννα Συνούλη με τον σύζυγό της Φίλιππο Καμπούρη

Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, το όνομά της βρίσκεται στην επικαιρότητα για έναν διαφορετικό λόγο, καθώς συγκαταλέγεται στα οκτώ άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση οικονομικής απάτης και φοροδιαφυγής σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ο σύζυγός της, Φίλιππος Καμπούρης. Οι Αρχές διερευνούν τον ρόλο των εμπλεκομένων και τον τρόπο λειτουργίας της φερόμενης οργάνωσης.

Ποια είναι η Άννα Συνούλη

Η Άννα Συνούλη έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό κυρίως μέσα από τον γάμο της με τον Φίλιππο Καμπούρη. Ο σύζυγός της έχει μακρά παρουσία στην τηλεόραση και τη δημοσιογραφία, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί και στην πολιτική.

Η Άννα Συνούλ και ο Φίλιππος Καμπούρης συνελήφθησαν για συμμετοχή σε κύκλωμα που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ

Η ίδια δεν έχει ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία έντονης δημόσιας παρουσίας. Οι περισσότερες αναφορές στο πρόσωπό της συνδέονται με την προσωπική της ζωή, τον γάμο της και τις κοινές δραστηριότητες που είχε με τον σύζυγό της.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα, η Άννα Συνούλη και ο Φίλιππος Καμπούρης είχαν ανοίξει κατάστημα με ρούχα και αξεσουάρ στον Κορυδαλλό.

Ο γάμος με τον Φίλιππο Καμπούρη το 2012

Η σχέση της Άννας Συνούλη με τον Φίλιππο Καμπούρη επισφραγίστηκε με γάμο στις 15 Οκτωβρίου 2012. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πειραιά, παρουσία συγγενών, φίλων και γνωστών προσώπων.

H Άννα Συνούλη διατηρεί κατάστημα ρούχων στον Κορυδαλλό

Ο γάμος είχε απασχολήσει τα lifestyle δημοσιεύματα της εποχής, καθώς μεταξύ των καλεσμένων υπήρχαν πρόσωπα από την πολιτική σκηνή και τον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης και showbiz.

Παρά τη δημοσιότητα εκείνης της περιόδου, η Άννα Συνούλη συνέχισε να κρατά χαμηλό προφίλ, με τις δημόσιες αναφορές στο πρόσωπό της να είναι περιορισμένες.

Η δύσκολη στιγμή με το εγκεφαλικό του Φίλιππου Καμπούρη

Μία από τις σπάνιες φορές που η Άννα Συνούλη μίλησε δημόσια για την κοινή τους ζωή ήταν τον Απρίλιο του 2020, όταν ο Φίλιππος Καμπούρης υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

Λίγο μετά την Ανάσταση, ο παρουσιαστής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και, σύμφωνα με όσα είχε περιγράψει τότε η σύζυγός του, της ζήτησε να καλέσει το 166.

Σε αντίθεση με τον σύζυγό της η Άννα Συνούλη διατηρούσε χαμηλούς τόνους στη ζωή της

Η Άννα Συνούλη αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για σοβαρό περιστατικό και κάλεσε ασθενοφόρο, με τον Φίλιππο Καμπούρη να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Στο επίκεντρο της έρευνας για τον e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προχώρησε σε οκτώ συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που αφορά απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φορολογικές παραβάσεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι Αρχές εξετάζουν τον βαθμό συμμετοχής κάθε προσώπου στην υπόθεση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Η Άννα Συνούλη έγινε γνωστή από τον γάμο της με τον Φίλιππο Καμπούρη το 2012

Με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η φερόμενη δραστηριότητα της οργάνωσης τοποθετείται χρονικά από το 2021.

Οι εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να δημιουργούνταν και να λειτουργούσαν συγκεκριμένες εταιρείες.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να ίδρυαν εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους» και στη συνέχεια να τις έκλειναν, χωρίς να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Ο Φίλιππος Καμπούρη από το 2023 είχε αναλάβει την ηγεσία του κόμματος ΛΑΟΣ

Στην υπόθεση φέρεται να είχαν διαφορετικούς ρόλους πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν ως λογιστές, επιχειρηματίες, αλλά και πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Παράλληλα, εξετάζονται στοιχεία που αφορούν πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Το ύψος της οικονομικής ζημιάς που εξετάζουν οι Αρχές φέρεται να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερο ποσό.

Ποιος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης

Ο Φίλιππος Καμπούρης έχει δραστηριοποιηθεί ως δημοσιογράφος, τηλεπαρουσιαστής και πολιτικός. Από τον Δεκέμβριο του 2023 βρίσκεται στην ηγεσία του ΛΑΟΣ, έχοντας αναλάβει την προεδρία του κόμματος.

Στην τηλεόραση έγινε γνωστός μέσα από την παρουσίαση ψυχαγωγικών εκπομπών.

Ο ρόλος της Άννα Συνούλη στο κύκλωμα εξαπάτησης του e-ΕΦΚΑ είναι υπό διερεύνηση

Η πολιτική του διαδρομή είχε ξεκινήσει πριν από την ανάληψη της προεδρίας του ΛΑΟΣ. Είχε υπάρξει υποψήφιος βουλευτής με την «Ελληνική Λύση», ενώ το 2023 συμμετείχε στις αυτοδιοικητικές εκλογές ως υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής, επικεφαλής του συνδυασμού «Μάχη για την Αττική».

Από τη θέση του προέδρου του ΛΑΟΣ, τον Μάρτιο του 2025 προχώρησε στη διαγραφή του ιδρυτή του κόμματος, Γιώργου Καρατζαφέρη. Η απόφαση ακολούθησε δημόσια αντιπαράθεση των δύο πλευρών, η οποία συνδέθηκε με τις διαφορετικές τοποθετήσεις τους για το δυστύχημα των Τεμπών.