Λάρισα: Σπιτονοικοκύρης εντόπισε νεκρή την 60χρονη γυναίκα- Εκτιμάται ότι ο θάνατός της επήλθε πριν από έναν χρόνο/ ρεπορτάζ Mega

Μια γυναίκα, περίπου 60 ετών, βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο διαμέρισμα όπου διέμενε στη Λάρισα, σήμερα το πρωί.

Ο σπιτονοικοκύρης, που την αναζητούσε καθώς χρωστούσε ενοίκια κι άλλους λογαριασμούς, ήταν αυτός που την εντόπισε όταν αποφάσισε να μεταβεί στο διαμέρισμα για να δει τι συμβαίνει.

Το τραγικό είναι ότι ο θάνατος της γυναίκας εκτιμάται ότι επήλθε πριν από τουλάχιστον έναν χρόνο και κανείς δεν την είχε αναζητήσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η 60χρονη είχε μία αδελφή, η οποία ειδοποιήθηκε για τον θάνατό της. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει στο φως στην αιτία του θανάτου της γυναίκας.