Λάρισα: Νεκρή 60χρονη σε υπόγειο - Ο θάνατός της επήλθε πριν από έναν χρόνο

Την εντόπισε ο σπιτονοικοκύρης

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Λάρισα: Σπιτονοικοκύρης εντόπισε νεκρή την 60χρονη γυναίκα- Εκτιμάται ότι ο θάνατός της επήλθε πριν από έναν χρόνο/ ρεπορτάζ Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βρέθηκε νεκρή γυναίκα 60 ετών σε υπόγειο διαμέρισμα στη Λάρισα.
  • Ο σπιτονοικοκύρης την αναζήτησε λόγω χρεών σε ενοίκια και λογαριασμούς.
  • Ο θάνατός της εκτιμάται ότι συνέβη πριν από τουλάχιστον έναν χρόνο.
  • Κανείς δεν την είχε αναζητήσει κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση θα καθορίσει την αιτία θανάτου.

Μια γυναίκα, περίπου 60 ετών, βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο διαμέρισμα όπου διέμενε στη Λάρισα, σήμερα το πρωί. 

Ο σπιτονοικοκύρης, που την αναζητούσε καθώς χρωστούσε ενοίκια κι άλλους λογαριασμούς, ήταν αυτός που την εντόπισε όταν αποφάσισε να μεταβεί στο διαμέρισμα για να δει τι συμβαίνει. 

Λάρισα: Νεκρή 60χρονη σε υπόγειο - Ο θάνατός της επήλθε πριν από έναν χρόνο

Το τραγικό είναι ότι ο θάνατος της γυναίκας εκτιμάται ότι επήλθε πριν από τουλάχιστον έναν χρόνο και κανείς δεν την είχε αναζητήσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η 60χρονη είχε μία αδελφή, η οποία ειδοποιήθηκε για τον θάνατό της. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει στο φως στην αιτία του θανάτου της γυναίκας.

 

 

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