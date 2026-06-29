Αττική Οδός: Καταδικάστηκαν τρία στελέχη για τον εγκλωβισμό στα χιόνια

Εκατοντάδες οδηγοί είχαν εγκλωβιστεί το 2022 στην κακοκαιρία «Ελπίδα»

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Ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική οδό κατά τη σφοδρή χιονόπτωση τον Ιανουάριο του 2022, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα».

Αττική Οδός: Γιατί εγκλωβίστηκαν οι οδηγοί - Τι απαντά η εταιρία

Καταδικάστηκαν τρία στελέχη της Αττικής Οδού για τον εγκλωβισμό οδηγών λόγω της χιονόπτωσης το 2022 - Eurokinissi 

Καταδικάστηκαν τρία στελέχη της Αττικής Οδού για τον εγκλωβισμό οδηγών λόγω της χιονόπτωσης το 2022 - Eurokinissi 

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε τους τρεις κατηγορούμενους ενόχους για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή.

Αποκάλυψη για Αττική Οδό: Είχε 19 εκχιονιστικά που δε χρησιμοποίησε ποτέ

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Σύμφωνα με την εισαγγελική άποψη, η καταβολή αποζημίωσης ύψους 2.000 ευρώ σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό δεν αποτέλεσε πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά έγινε κατόπιν σχετικής υποχρέωσης που επιβλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο.

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα» χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό λόγω των χιονιών - Eurokinissi

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα» χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό λόγω των χιονιών - Eurokinissi

Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι ένας από την ίδια εταιρεία και οι άλλοι δύο από την Αττική Οδό αθωώθηκαν. Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την ενοχή συνολικά τεσσάρων κατηγορουμένων.

Αττική Οδός: Αρνήθηκε στην Τροχαία να κλείσει από το πρωί της Δευτέρας;

Αρκετοί οδηγοί είχαν αποζημιωθεί για τον εγκλωβισμό τους στην Αττική Οδό - Eurokinissi

Αρκετοί οδηγοί είχαν αποζημιωθεί για τον εγκλωβισμό τους στην Αττική Οδό - Eurokinissi

Κακοκαιρία: Έγκυος γέννησε πρόωρα - Εγκλωβίστηκε για ώρες στην Αττική Οδό

Παράλληλα, το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον τότε Διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον τότε αρμόδιο Διοικητή Τροχαίας για την Αττική Οδό.

Στις 24 Ιανουαρίου 2022, η Αττική βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες. Στην Αττική Οδό, πολλά οχήματα ακινητοποιήθηκαν λόγω του χιονιού, ενώ αρκετοί οδηγοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες χωρίς να μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια.

Η κατάσταση προκάλεσε έντονη αγανάκτηση, καθώς οι οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε έναν από τους βασικότερους και πιο σύγχρονους αυτοκινητόδρομους της Αττικής.

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