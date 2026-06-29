Ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική οδό κατά τη σφοδρή χιονόπτωση τον Ιανουάριο του 2022, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
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Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε τους τρεις κατηγορούμενους ενόχους για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή.
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Το δικαστήριο αναγνώρισε στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Σύμφωνα με την εισαγγελική άποψη, η καταβολή αποζημίωσης ύψους 2.000 ευρώ σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό δεν αποτέλεσε πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά έγινε κατόπιν σχετικής υποχρέωσης που επιβλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο.
Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι ένας από την ίδια εταιρεία και οι άλλοι δύο από την Αττική Οδό αθωώθηκαν. Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την ενοχή συνολικά τεσσάρων κατηγορουμένων.
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Παράλληλα, το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον τότε Διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον τότε αρμόδιο Διοικητή Τροχαίας για την Αττική Οδό.
Στις 24 Ιανουαρίου 2022, η Αττική βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες. Στην Αττική Οδό, πολλά οχήματα ακινητοποιήθηκαν λόγω του χιονιού, ενώ αρκετοί οδηγοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες χωρίς να μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια.
Η κατάσταση προκάλεσε έντονη αγανάκτηση, καθώς οι οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε έναν από τους βασικότερους και πιο σύγχρονους αυτοκινητόδρομους της Αττικής.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.