Gaetano Donizetti «Maria Stuarda» Στον Κήπο Του Μεγάρου

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε συνεργασία με την Unitel, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου διεθνώς, προσφέρει για τέταρτο καλοκαίρι στο κοινό της Αθήνας τέσσερις μαγευτικές βραδιές προβολών στον Κήπο. Μεγάλες όπερες, εμβληματικές ερμηνείες και ιστορικές συμφωνικές στιγμές από τις πιο φημισμένες αίθουσες του κόσμου, ζωντανεύουν κάτω από τον αττικό ουρανό.

Δύο βασίλισσες, μια σύγκρουση – και μια από τις μεγαλύτερες σκηνές στην ιστορία της όπερας

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει στον Κήπο την Τρίτη 7 Ιουλίου στις 20:30, την προβολή της Όπερας «Maria Stuarda» [Μαρία Στουάρντα] του Γκαετάνο Ντονιτσέτι, μια παραγωγή του Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ, σε καταγραφή της Unitel — της εταιρείας που εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια αποτυπώνει στην οθόνη τις σπουδαιότερες ερμηνείες της κλασικής μουσικής και της όπερας παγκοσμίως.

Στην παραγωγή του Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ, η σκηνοθεσία του Ulrich Rasche αναδεικνύει με εντυπωσιακή σκηνική γλώσσα την ένταση και τη σύγκρουση του έργου, ενώ η Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Antonello Manacorda προσφέρει μια ερμηνεία που συνδυάζει λυρισμό και δραματική ακρίβεια. Τον χορό αναλαμβάνει η SEAD — Salzburg Experimental Academy of Dance, προσθέτοντας μια επιπλέον οπτική διάσταση στο θέαμα.

Στον ρόλο της Maria Stuarda η Lisette Oropesa, μια από τις πιο λαμπρές σοπράνο της διεθνούς σκηνής σήμερα, πλαισιωμένη από την Kate Lindsey ως Elisabetta, σε μια ερμηνεία που έχει αποσπάσει θερμότατες κριτικές. Μαζί τους, ένα εξαιρετικό διεθνές καστ: Bekhzod Davronov, Aleksei Kulagin, Thomas Lehman και Nino Gotoshia.

Η Maria Stuarda είναι ένα από τα πιο φορτισμένα δραματικά έργα του Ντονιτσέτι και ένα από τα πιο απαιτητικά του ρεπερτορίου μπελ κάντο. Βασισμένη στο ομώνυμο δράμα του Σίλλερ, η όπερα εξερευνά την ιστορική αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο από τις πιο ισχυρές γυναίκες της ευρωπαϊκής ιστορίας: τη Μαρία Στιούαρτ, βασίλισσα της Σκωτίας, και την Ελισάβετ Α΄ της Αγγλίας.

Δύο γυναίκες που δεν συναντήθηκαν ποτέ στην πραγματικότητα, αλλά στη σκηνή του Ντονιτσέτι η φανταστική τους συνάντηση γίνεται μια από τις πιο εκρηκτικές στιγμές στην ιστορία της όπερας. Υπερηφάνεια, εξουσία, ζήλια, έρωτας και θάνατος συνθέτουν μια δραματουργία που καθηλώνει τον θεατή.

Μια βραδιά όπερας στον ομορφότερο κήπο της Αθήνας, δωρεάν, για όλους.

Συντελεστές

Kate Lindsey Elisabetta

Lisette Oropesa Maria Stuarda

Bekhzod Davronov Roberto, Conte di Leicester

Aleksei Kulagin Giorgio Talbot

Thomas Lehman Lord Guglielmo Cecil

Nino Gotoshia Anna Kennedy

Wiener Philharmoniker

Μουσική διεύθυνση Antonello Manacorda

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor (Συναυλιακή Ένωση της Χορωδίας της Κρατικής Όπερας της Βιέννης)

Διεύθυνση Χορωδιας Alan Woodbridge

Χορός SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance

Σκηνοθεσία Ulrich Rasche

Βρείτε πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/gaetano-donizetti-maria-stuardaprovoli-unitel/

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

Είσοδος ελεύθερη, με ηλεκτρονική κράτηση

Πληροφορίες

http://www.megaron.gr – 210.7282000

https://www.facebook.com/megaron.gr

https://www.instagram.com/megaron_athens/

https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall

