Το «Avli music festival 2026» ξεσηκώνει και φέτος τις Κυκλάδες

Σε Άνδρο-Τήνο-Σύρο, από 17 έως 22 Ιουλίου, με ένα εκρηκτικό lineup

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Avli music festival 2026
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Το μουσικό φεστιβάλ «Avli music festival 2026» πιστό στο ραντεβού του, έρχεται κι αυτό το καλοκαίρι να ξεσηκώσει τις Κυκλάδες με μπάντες, τραγουδιστές και σπουδαίους μουσικούς οι οποίοι καθήλωσαν το μουσικό κοινό της Αθήνας τον φετινό χειμώνα με τις sold out εμφανίσεις τους.

avil music fesrtival

Η ID PRODUCTIONS επιλέγει για το 2026 τρία αγαπημένα νησιά. Την Άνδρο, την  Τήνο και την Σύρο με ένα εκρηκτικό, μοντέρνο, έντεχνο αλλά ταυτόχρονα και παραδοσιακό line up έτοιμο να καλύψει όλες τις μουσικές προτιμήσεις, απευθυνόμενο σε όλες τις ηλικίες. Κάθε μέρα είναι και μια ξεχωριστή βραδιά με τον κάθε καλλιτέχνη έτοιμο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο κοινό του φεστιβάλ μας.

avil music festival

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα είναι το εξής:

Άνδρος – Ανοιχτό Θέατρο Χώρας

Παρασκευή 17 Ιουλίου 
Βασίλης Προδρόμου, Δημήτρης Σαμόλης, Δημήτρης Μυστακίδης

andros

Σάββατο 18 Ιουλίου
Σταύρος Τσαντές, Σπύρος Γραμμένος, Καλογεράκια

grammenos

Τήνος – Λύκειο Χώρας

Κυριακή 19 Ιουλίου 
Fundracar, Σπύρος Γραμμένος, Anser x Eversor

tinos

Δευτέρα 20 Ιουλίου 
Αλέξανδρος  Δάικος, Papazo, Καλογεράκια

tinos

Σύρος – Έπαυλη Τσιροπινά, Ποσειδωνία

Τρίτη 21 Ιουλίου 
Σπύρος Γραμμένος, Κοινοί Θνητοί, Εισβολέας

eisvoleas

Τετάρτη 22 Ιουλίου
Νεφέλη Φασούλη, Καλογεράκια

nefeli fasouli

Μετά το τέλος της συναυλίας θα ακολουθήσει  party με τους καλλιτέχνες στο αγαπημένο BOEM MUSIC BAR SYROS

Κλείσε το εισιτήριο σου, ακολούθησε το “Avli fest” στα  social (Facebook: AVLI FEST, Instagram: AVLI.FEST) γιατί θα δοθούν πλούσια δώρα για το φεστιβάλ ξεχωριστά σε κάθε νησί, πες το στους φίλους σου και ελάτε να γίνουμε όλοι μια καινούργια μουσική παρέα.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: ticketmaster.gr

Άνδρος: https://www.ticketmaster.gr/avli-fest-andros-2026_sen_2007829.html

Τήνος: https://www.ticketmaster.gr/avli-fest-tinos-2026_sen_2007833.html

Σύρος: https://www.ticketmaster.gr/avli-fest-syros-2026_sen_2007834.html

Χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να ξέρεις:

•    Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00μμ
•    Η συναυλία αρχίζει στις 21:00μμ
•    Διάρκεια συναυλίας 3-4 ώρες
•    Πρόσβαση για ΑΜΕΑ δωρεάν
•    Παιδιά κάτω των 12 ετών  υποχρεωτικά με ενήλικα συνοδό
•    Η είσοδος για παιδιά κάτω των δέκα ετών (συνοδευόμενα) είναι δωρεάν
•    Τυχόν προβλήματα υγείας όπως για παράδειγμα σακχαρώδης διαβήτης, επιληψία, υπόταση κλπ θα πρέπει να δηλώνονται στην είσοδο προκειμένου να σας εξασφαλιστεί θέση κοντά στο αναρρωτήριο.
•    Κροτίδες, βεγγαλικά κλπ απαγορεύονται και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον φορέα τους.
•    Πολιτική επιστροφής χρημάτων, μόνο στην περίπτωση ακύρωσης του φεστιβάλ.
•    Το φεστιβάλ δύναται να ακυρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας
 

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