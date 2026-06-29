Στο Βάθρο Του Ράλλυ Ακρόπολις “Flandy” Και Κώστας Στεφανής

Οι “Flandy” και Κώστας Στεφανής ξεπέρασαν με επιτυχία κάθε δυσκολία που τους επιφύλαξε το φετινό Ράλλυ Ακρόπολις, ανεβαίνοντας μάλιστα στο βάθρο του WRC3 καθώς τερμάτισαν στην 3η θέση της κατηγορίας τους.H παρουσία των “Flandy”-Κώστα Στεφανή στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς το πλήρωμα του Ford Fiesta Rally3 που προετοίμασε και υποστήριξε τεχνικά η M-Sport Πολωνίας, κατόρθωσε να φτάσει στον τερματισμό, σημειώνοντας ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, οι “Flandy”-Στεφανής τερμάτισαν στην 3η θέση της κατάταξης του WRC3, παγκόσμιου πρωταθλήματος για αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally3, ενώ ταυτόχρονα βρέθηκαν στην 4η θέση μεταξύ των ελληνικών πληρωμάτων και την 30ή θέση της γενικής κατάταξης.Μεγάλος χορηγός της συμμετοχής ήταν η Coral A.E. - Shell Licensee, η οποία με αιχμή του δόρατος τα καύσιμα Shell V-Power Racing αποδεικνύει στην πράξη πως η τεχνογνωσία που αντλεί από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μπορεί να περάσει αποτελεσματικά και στα καθημερινά μας αυτοκίνητα.

Όπως συμβαίνει σε κάθε Ράλλυ Ακρόπολις, έτσι και η φετινή εκδοχή του, μόνο ως εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.Τα πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις πολλές πέτρες των γνωστών για την απαιτητικότητά τους, χωμάτινων ελληνικών ειδικών διαδρομών, καθώς επίσης και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Αν και συμμετείχε για πρώτη φορά στο Ράλλυ Ακρόπολις, ο “Flandy” προσαρμόστηκε στις ανάγκες του αγώνα και υπό την καθοδήγηση του πολύπειρου Κώστα Στεφανή, παρουσιάστηκε ανταγωνιστικός στις ειδικές διαδρομές της Παρασκευής 26 Ιουνίου, βρίσκοντας τη χρυσή τομή μεταξύ ταχύτητας και αξιοπιστίας, γεγονός που τον έφερε στην 3η θέση του WRC3.

Από εκεί και έπειτα, το Σάββατο 27 Ιουνίου και την Κυριακή 28 Ιουνίου, έχοντας αναγάγει τη διαχείριση της κάθε δυσκολίας σε βασική επιδίωξη, το πλήρωμα της “Traction Rally Team” έμεινε μακριά από προβλήματα και διατηρώντας σταθερό ρυθμό χωρίς υπερβολές, κινήθηκε με ξεκάθαρο στόχο τον τερματισμό, ο οποίος επιτεύχθηκε.

Με αυτόν τον τρόπο, ο “Flandy” αποκόμισε μια τεράστια εμπειρία, την οποία συνδύασε με τερματισμό και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.Επιπλέον, ο Κώστας Στεφανής γιόρτασε με τον ιδανικότερο τρόπο την 31η συμμετοχή στον ελληνικό αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ -όπου τερμάτισε για 17η φορά,- όπως και το παγκόσμιο ρεκόρ του*, αφού έγινε ο αγωνιζόμενος (οδηγός ή συνοδηγός) με την μακροβιότερη παρουσία στην ιστορία του WRC, συμπληρώνοντας 51 χρόνια, 1 μήνα και μία ημέρα από το ντεμπούτο στο θεσμό (1975), ενώ είναι και ο μοναδικός συμμετέχων που παραμένει ενεργός για περισσότερα από 50 χρόνια!

Το 70ό Ράλλυ Ακρόπολις πραγματοποιήθηκε στις 25-28 Ιουνίου με επίκεντρο το Λουτράκι Κορινθίας και περιλάμβανε 17 ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 323,47 αγωνιστικών χιλιομέτρων.