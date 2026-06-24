«Χάραξε πορεία για το μέλλον αναφέρει το βίντεο της καμπάνιας του Πολεμικού Ναυτικού, λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, για την προσέλκυση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.
Στο βίντεο αναδεικνύονται οι προοπτικές καριέρας, εκπαίδευσης και εξέλιξης στις σχολές του Πολεμικού Ναυτικού.
Σπουδαστές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού
«Το Πολεμικό Ναυτικό του μέλλοντος δεν θα χρειαστεί απλώς πληρώματα, θα χρειαστεί ηγέτες» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βίντεο με το οποίο απευθύνεται προσκλητήριο στη νέα γενιά για σταδιοδρομία στις τάξεις του.
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