Πολεμικό Ναυτικό στους νέους: «Χάραξε πορεία για το μέλλον»

Η καμπάνια για την προσέλκυση υποψηφίων των Πανελλαδικών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.06.26 , 19:11 Cash or Trash: Πούλησε ο Μάνος τη συλλογή με τις μινιατούρες που έφερε;
24.06.26 , 18:58 Πάνω από τον πληθωρισμό οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα Υγείας
24.06.26 , 18:42 Η Μαρία φέρνει στο Cash or Trash μια συλλογή από μικρά έργα τέχνης!
24.06.26 , 18:32 Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο»
24.06.26 , 18:20 Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στις διεθνείς λίστες TOP500 και Green500
24.06.26 , 17:56 Χάος στα Στενά του Ορμούζ - Ανταρσία στο Κογκρέσο κατά Τραμπ
24.06.26 , 17:55 IQ 160: O 4ος κύκλος έρχεται στο Star
24.06.26 , 17:49 Κουφονήσια: Τραγωδία με 23χρονη Ελληνίδα τουρίστρια που πέθανε ξαφνικά
24.06.26 , 17:28 Η Star Automotive Ελλάς υποδέχθηκε σπουδαστές
24.06.26 , 17:26 Η προέλευση της Κρεπ Σουζέτ: Η ιστορία πίσω από το διάσημο γλυκό
24.06.26 , 16:57 Ο Πιατάς απαντά στον Σμαραγδή:« Μη χάνουμε το χιούμορ μας»
24.06.26 , 16:52 Πολεμικό Ναυτικό στους νέους: «Χάραξε πορεία για το μέλλον»
24.06.26 , 16:47 Θεσσαλονίκη: «Ήμουν σε άμυνα», λέει 26χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της
24.06.26 , 16:42 MasterChef 2026: Οι «βετεράνοι» της κόκκινης μπριγάδας στο πλευρό του Πάνου
24.06.26 , 16:25 SUZUKI Drive ‘N Smile Summer Edition: Είναι δωρεάν
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει για όλα τα ζώδια μέχρι τον Αύγουστο
Κατρίνα Τσάνταλη για Ανδρέα Βούλγαρη: «Κάναμε τρεις ώρες χειρουργείο»
«Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στον ΑΝΤ1»: Οι πληροφορίες της Τζ. Συρίχα
MasterChef: Το απρόοπτο στην κουζίνα και η επέτειος γάμου του Φίλιπ
Παραλίες Αττικής: Ποιες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε τη λίστα
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Το βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Πολεμικό Ναυτικό προωθεί καμπάνια για την προσέλκυση υποψηφίων πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις.
  • Το βίντεο αναδεικνύει προοπτικές καριέρας και εκπαίδευσης στις σχολές του Πολεμικού Ναυτικού.
  • Απευθύνεται στη νέα γενιά με μήνυμα ότι χρειάζονται ηγέτες, όχι μόνο πληρώματα.
  • Η καμπάνια ενθαρρύνει τους νέους να χαράξουν πορεία για το μέλλον τους.

«Χάραξε πορεία για το μέλλον αναφέρει το βίντεο της καμπάνιας του Πολεμικού Ναυτικού, λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, για την προσέλκυση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.

Μηχανογραφικό 2026: Πώς να επιλέξεις σωστά σχολή

Στο βίντεο αναδεικνύονται οι προοπτικές καριέρας, εκπαίδευσης και εξέλιξης στις σχολές του  Πολεμικού Ναυτικού.

Σπουδαστές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού

Σπουδαστές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού 

«Το Πολεμικό Ναυτικό του μέλλοντος δεν θα χρειαστεί απλώς πληρώματα, θα χρειαστεί ηγέτες» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βίντεο με το οποίο απευθύνεται προσκλητήριο στη νέα γενιά για σταδιοδρομία στις τάξεις του. 

Πανελλαδικές 2026: Πότε ανοίγει το Μηχανογραφικό

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2026
 |
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top