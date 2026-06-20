Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

Επιφανειακός ο σεισμός

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας στις 06:37 το πρωί.
  • Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 11 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρυάς με βάθος 11,6 χλμ.
  • Νωρίτερα, στις 04:50, είχε σημειωθεί σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.
  • Η περιοχή βιώνει συνεχή σεισμική ακολουθία από Μάρτιο, με σημαντικότερο σεισμό 5,3 Ρίχτερ στις 8 Μαρτίου.
  • Σεισμολόγοι παρακολουθούν τη δραστηριότητα και εκτιμούν μακρά μετασεισμική δραστηριότητα.

Σεισμός, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:37 και είχε επίκεντρο 11 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρυάς. 

Το εστιακό του βάθος ήταν 11,6 χιλ. Νωρίτερα, στις 04:50, στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί ένας ακόμη σεισμός 3,5 Ρίχτερ. 

Η περιοχή φαίνεται να βιώνει μια συνεχή σεισμική ακολουθία από τις αρχές Μαρτίου.

Συγκεκριμένα στις 8 Μαρτίου είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή ένας σεισμός 5,3 Ρίχτερ, ο οποίος έγινε αισθητός σε όλη την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και το Ιόνιο. Την ίδια μέρα ακολούθησαν άλλοι δύο σεισμοί, μεγέθους 4,7 και 3,5 Ρίχτερ αντίστοιχα, ενώ στις 15 Μαρτίου σημειώθηκε άλλος ένας με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ. Τέλος στις 2 Απριλίου έγινε ένας ακόμα μικρότερος σεισμός, μεγέθους 3,9 Ρίχτερ. 

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούσαν τη σεισμική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή από τον περασμένο Μάρτιο και ήταν καθησυχαστικοί, υποστηρίζοντας πως η μετασεισμική δραστηριότητα, ύστερα από τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ, θα ήταν μακρά. 

 

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