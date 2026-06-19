Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα οδηγό μηχανής σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αιγάλεω.
Σύμφωνα με πληροφορίες, 46χρονος οδηγός μηχανής, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα χάνοντας τη ζωή του.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο 46χρονος ήταν
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.