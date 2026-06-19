Αιγάλεω: Νεκρός σε τροχαίο 46χρονος οδηγός μηχανής

Έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο Αιγάλεω.
  • Νεκρός είναι 46χρονος οδηγός μηχανής που έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.
  • Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ο οδηγός είχε ήδη χάσει τη ζωή του.
  • Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα οδηγό μηχανής σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αιγάλεω

Σύμφωνα με πληροφορίες, 46χρονος οδηγός μηχανής, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα χάνοντας τη ζωή του.  

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο 46χρονος ήταν  

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. 

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