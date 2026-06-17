Με μεγάλη επιτυχία το 2ο Φόρουμ Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Φόρουμ Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 2026, powered by ΠΑΣΕΠΠΕ, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 300 συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και 30 διακεκριμένους ομιλητές.

Το Φόρουμ αποτέλεσε σημείο συνάντησης εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημόσιων φορέων, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας καθώς και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του νερού, των υποδομών και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα στις εργασίες του Φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την ΕΔΕΥΑ, την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ, τον ΟΑΚ, το ΕΜΠ, την ΡΑΑΕΥ, την ΠΕΔΜΕΔΕ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημόσιοι φορείς, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του νερού και των υποδομών.

Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση, η λειψυδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα δημιουργούν νέες προκλήσεις, το Φόρουμ ανέδειξε την ανάγκη για βιώσιμη, ολιστική και ανθεκτική διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα, δίνοντας βήμα σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους του τομέα των υδάτων και προωθώντας τον διεπιστημονικό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Μέσα από εξειδικευμένες ομιλίες, θεματικά πάνελ συζήτησης και ένα τεχνικό workshop, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις και καλές πρακτικές γύρω από κρίσιμα ζητήματα, όπως:

Επίδραση της κλιματικής κρίσης στους υδατικούς πόρους,

Ανθεκτικότητα υποδομών και διαχείριση πλημμυρικών κινδύνων

Βιώσιμη και ολιστική προσέγγιση στον κύκλο του νερού

Αστικά λύματα και οι απαιτήσεις της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/3019

Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στη διαχείριση υδατικών πόρων

Ο καθοριστικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης

Συνεργασίες των ΔΕΥΑ ως εργαλείο βιωσιμότητας και ανάπτυξης νέων λειτουργικών μοντέλων

Με το 2ο Φόρουμ Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, ο ΠΑΣΕΠΠΕ επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως ενεργού θεσμικού συνομιλητή και πλατφόρμας διαλόγου για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το νερό, το περιβάλλον και τις υποδομές της χώρας.

Μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το Φόρουμ συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση κοινών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα των υδατικών πόρων.

Ο Σύνδεσμος ευχαριστεί θερμά όλους τους ομιλητές, τους συμμετέχοντες και τους συνεργάτες, που συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση του Φόρουμ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους φορείς που έθεσαν τη διοργάνωση υπό την αιγίδα τους καθώς και στους Μεγάλους Χορηγούς, Χρυσούς Χορηγούς, Χορηγούς, Υποστηρικτές και Χορηγούς Επικοινωνίας για την πολύτιμη συμβολή και υποστήριξή τους.

Ο ΠΑΣΕΠΠΕ θα συνεχίσει και στο μέλλον να αναλαμβάνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες διαλόγου και ενημέρωσης, προωθώντας τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και συμβάλλοντας με τεκμηριωμένες θεσμικές παρεμβάσεις στη διαμόρφωση πολιτικών και λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας.