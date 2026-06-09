Φόρουμ Διαχείρισης Υδατικών Πόρων: επιστρέφει ο κορυφαίος θεσμός

Στις 12/6 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

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Φόρουμ υδατικών πόρων
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Φόρουμ Διαχείρισης Υδατικών Πόρων θα διεξαχθεί στις 12 Ιουνίου 2026 στην Αθήνα, εστιάζοντας στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων.
  • Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από δημόσιους φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με την υδατική πολιτική.
  • Θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν την κλιματική κρίση, τη διαχείριση πλημμυρικών κινδύνων και τις σύγχρονες τεχνολογίες.
  • Στόχος του Φόρουμ είναι η προώθηση διαλόγου και συνεργασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων.
  • Η εκδήλωση θα συμβάλει στη διαμόρφωση προτάσεων για την ασφάλεια και προστασία του νερού στην Ελλάδα.

Tο Φόρουμ Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, powered by ΠΑΣΕΠΠΕ, επιστρέφει ως ένας κορυφαίος θεσμός διαλόγου, ανταλλαγής γνώσεων και συνεργασίας για το μέλλον της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα.

Το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, από τις 09:00 έως τις 17:15, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα (Ερατοσθένους 13, 116 35).

Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση, η αυξανόμενη λειψυδρία και η ένταση των πλημμυρικών φαινομένων θέτουν νέες προκλήσεις για τη χώρα, το Φόρουμ αναδεικνύει τη σημασία μιας βιώσιμης, ολιστικής και ανθεκτικής στρατηγικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Παράλληλα, φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση προτάσεων και πολιτικών που θα ενισχύσουν την ασφάλεια, την επάρκεια και την προστασία του νερού ως πολύτιμου φυσικού αγαθού.

Στις εργασίες του Φόρουμ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την ΕΔΕΥΑ, την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ, τον ΟΑΚ, το ΕΜΠ, την ΡΑΑΕΥ, την ΠΕΔΜΕΔΕ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημόσιοι φορείς, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του νερού και των υποδομών.

Οι βασικές θεματικές ενότητες του Φόρουμ περιλαμβάνουν:

• Υδατικοί πόροι και κλιματική κρίση
• Ανθεκτικότητα υποδομών και διαχείριση πλημμυρικών κινδύνων
• Βιώσιμη και ολιστική προσέγγιση στον κύκλο του νερού
• Αστικά λύματα και η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/3019
• Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στη διαχείριση υδατικών πόρων
• Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση υδατικών πόρων
• Συνεργασίες ΔΕΥΑ: βιωσιμότητα και νέα μοντέλα λειτουργίας
• Τεχνικό workshop με θέμα τη διαχειριστική επάρκεια και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες
Το Φόρουμ Διαχείρισης Υδατικών Πόρων φιλοδοξεί να αποτελέσει και φέτος το σημείο συνάντησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προωθώντας τον διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

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ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
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