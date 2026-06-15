Πυρκαγιά σε δασική έκταση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ζησιμαίικα Αχαΐας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμαίικα Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 1 ε/π και 3 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2026
Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές αλλά δίνεται μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα προκειμένου να οριοθετηθεί εγκαίρως.
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