Φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Αχαΐας

Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες και εναέρια μέσα

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Πηγή: Φβτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Αχαΐας βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 πυροσβεστικά οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
  • Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές προς το παρόν.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για την οριοθέτηση της φωτιάς.
  • Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρχές.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ζησιμαίικα Αχαΐας. 

Φωτιά στην Κερατέα - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

 

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