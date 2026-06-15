Η ζέστη επιστρέφει τις επόμενες μέρες, με την Αττική, τη Λάρισα και την Πάτρα να είναι οι πόλεις στις οποίες θα καταγραφούν από τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά η θερμοκρασία στην Αττική έχει μπει σε τροχιά ανόδου, με το θερμόμετρο να δείχνει ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου αν και αναμένεται να ανέβει περισσότερο προς το τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, πιθανόν να εκδηλωθούν βροχές μεταξύ 17 και 18 Ιουνίου.

Στον «αντίποδα», ο καιρός της Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιάσει τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις, με την θερμοκρασία να υποχωρεί πριν αγγίξει και πάλι τους 33 βαθμούς Κελσίου ενώ βροχές αναμένονται από τις 17 μέχρι τις 20 Ιουνίου.

Στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς από τις 16 Ιουνίου ενώ στη συνέχεια θα υποχωρήσει. Στην κρητική πόλη αναμένεται μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής από 19 έως 21 Ιουνίου ενώ ο καιρός αναμένεται να είναι ήπιος χωρίς ακραία ζέστη.

Η Καβάλα από την άλλη, παραμένει η πόλη με τον πιο ήπιο καιρό καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει στους 28 βαθμούς Κελσίου στις 22 Ιουνίου αν και εκεί αναμένεται να ενταθεί.

Στην Πάτρα, η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά, φτάνοντας τους 34 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα βροχής και στις δύο πόλεις, στις 17 του μήνα. Το δεύτερο μισό της περιόδου αναμένεται θερμότερο και περισσότερο καλοκαιρινό για την αχαϊκή πρωτεύουσα.

Η Λάρισα από την άλλη, παραμένει η θερμότερη πόλη από τις υπόλοιπες πέντε, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς ενώ η πιθανότητα βροχής να εμφανίζεται και εκεί στις 17 Ιουνίου. Η τάση δείχνει επιστροφή σε ζεστό και ξηρό καιρό μετά τις λίγες βροχές που θα εκδηλωθούν.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 και στα ηπειρωτικά τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 27 με 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για την Τρίτη 16.06.2026

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 17.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 18.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα νότια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 19.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.