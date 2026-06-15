Ξανά στη φυλακή ο Γιωτόπουλος - Ανέτρεψε την αποφυλάκισή του ο Άρειος Πάγος

Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Στον δρόμο προς τις φυλακές ξανά ο Γιωτόπουλος / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της 17Ν.
  • Η απόφαση βασίστηκε στην πρόταση του αντεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αποφυλάκισης.
  • Ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς δεν έχει εκτίσει το απαιτούμενο 25ετές ποινικό διάστημα.
  • Ο Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και ποτέ δεν δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του.
  • Στις φυλακές παραμένουν επίσης οι Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Ξηρός.

Δημοσιεύθηκε το βούλευμα του Ε΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με το οποίο έγινε δεκτή η πρόταση αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη για αναίρεση του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκισή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν.

Κατά συνέπεια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ανακοίνωση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Αρείου Πάγου 

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Αρείου Πάγου 

Μετά την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ανέθεσε στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη να μελετήσει το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά. Ο τελευταίος έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια, αλλά δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση του πολύισοβιτη κι έτσι άσκησε αναίρεση στο επίμαχο βούλευμα και πρότεινε την αναίρεση του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά που αποφυλάκισε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης, για τις οποίες και καταδικάστηκε.

Αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου ζητά αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Κρατούμενοι παραμένουν εκτός τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και οι καταδικασθέντες σε πολυετείς ισόβιες καθείρξεις τα μέλη της 17Ν Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

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