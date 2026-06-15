Κακοποίηση Ωρωπός: «Τα παραφούσκωσα», λέει η 31χρονη σύζυγος

Πριν λίγες μέρες, ήρθε στο φως της δημοσιότητας μια υπόθεση κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας στον Ωρωπό, μετά την καταγγελία της συζύγου. Ο 32χρονος προφυλακίστηκε, ωστόσο η 31χρονη σύζυγος τα αναίρεσε όλα, υποστηρίζοντας ότι τα είπε πάνω στα νεύρα της. Η ίδια μίλησε πρώτη φορά στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ενώ διαφορετική εκδοχή έδωσαν οι γονείς της στην ίδια εκπομπή.

«Πήγα στο δικαστήριο και πήγα να τα πάρω πίσω όλα. Απλά τα παραφούσκωσα και πήρε μεγάλο θέμα. Τα παραφούσκωσα, είμαι δίπλα του και προσπαθώ. Απλά προφυλακίστηκε γιατί θέλουν να εξακριβώσουν όλα τα στοιχεία ότι δεν είναι έτσι. Τσακωνόμασταν σαν ζευγάρι, δεν έχουμε τίποτα. Σαν ζευγάρι, παιδάκι έχουμε, φασαρία. Σαν να τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου, παράδειγμα. Εντάξει, είμαστε οξύθυμοι δε λέω, είμαστε και οι δύο οξύθυμοι. Εγώ τα είπα πάνω στα νεύρα, τα έκανα μπάχαλο», είπε η 31χρονη στις «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η 31χρονη αναίρεσε επίσης ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της, ενώ για το ότι βιντεοσκοπούσε προσωπικές τους στιγμές και τις αναρτούσε στο διαδίκτυο, η ίδια απάντησε ότι «βγάζαμε κάτι ερωτικά βίντεο και με τη συναίνεσή μας και τα βάζαμε σε κάποιους γνωστούς λόγω πληρωμής».

«Δεν υπάρχει ξυλοδαρμός, δεν υπάρχει τίποτα. Και κάποιος στο ξεκίνημα εκεί είπε ότι υπάρχουν κακοποιητικά βίντεο, είναι λάθος όλα αυτά», επισήμανε.

«Εγώ πάνω στα νεύρα μου πήγα, είπα αυτό, αλλά κάποιος άλλος είπε για ξυλοδαρμό. Όλα αυτά δεν ισχύουν. Ούτε κάποια καψίματα που είπαν. Πήγα στον ιατροδικαστή, είμαι ολοκάθαρη, δεν έχω σημάδια πάνω μου και προφυλακίστηκε κιόλας τσάμπα», υποστήριξε.

Στη συνέχεια, ανέφερε πως όλα αυτό το μπέρδεμα έγινε ίσως από παρόμοιο περιστατικό. «Μας είπανε από το τμήμα που πήγαμε και ρωτήσαμε γιατί βγήκαν όλα αυτά στα κανάλια, ότι πριν λίγες μέρες είχε γίνει ένα περιστατικό με κάποια άλλη κυρία. Και μάλλον τα μπερδέψανε και τα δύο μαζί και κατηγορούμαστε εμείς».

«Οι ιατροδικαστικές βγήκαν καθαρές, δεν έχω καψίματα, δεν έχω κάτι άλλα λέγανε στα πόδια, δεν ξέρω, κατσαβίδια, κάτι τέτοια. Ψάχνουμε και οι δύο μάλλον, έχουμε βάλει δικηγόρο να δούμε ποιος ξεκίνησε αυτή την ιστορία. Δεν ισχύει τίποτα τέτοιο», κατέληξε.

Τι λένε οι γονείς της 31χρονης - «Δε μας έλεγε τη διεύθυνση του σπιτιού της»

Την ίδια ώρα, οι γονείς της 31χρονης κοπέλας μίλησαν στην ίδια εκπομπή και τον Θανάση Μαριόλα, αναφέροντας πως η κόρη τους ζούσε σε καθεστώς φόβου και πως δεν γνώριζαν ούτε καν τη διεύθυνση του σπιτιού της.

«Πήρα τηλέφωνο ξανά σήμερα και μετά και της λέω ότι είδα στην τηλεόραση αυτά κι αυτά και το παραδέχτηκε. "Ναι ρε μπαμπά μου", λέει, "τι να σου πω" μου λέει. Τώρα φοβάται τι θα γίνει με το παιδί, πού θα πάνε και τι θα κάνουν. Και της λέω, θα τραβήξεις πάλι την καταγγελία; Όχι, μου λέει. Λέω, δεν πιστεύω να τραβήξεις τώρα όπως τις άλλες φορές την καταγγελία πίσω. Δεν ξέρω κι εγώ γιατί της τραβούσα, μου είπε. Εγώ προσπάθησα τόσες φορές να την πάρω, δεν ήθελε με τίποτα. Και όλο μου έλεγε ότι περνάει καλά, ότι έχουν δουλειά, βέβαια.Τη μία μέρα δεν είχαν λεφτά, την άλλη είχαν απότομα λεφτά», περιέγραψε ο πατέρας της 31χρονης, προσθέτοντας πως όσες φορές της μιλούσε στο τηλέφωνο ήταν και ο 32χρονος δίπλα.

«Πάντα, όταν έπαιρνα τηλέφωνο, το σήκωνε πάντα αυτός. Ήταν δηλαδή υπό έλεγχο τα πάντα. Ούτε κινητό, σπασμένα κινητά συνέχεια είχαν και αν μία φορά της έστειλα εγώ κινητό με το λεωφορείο, για να έχει κινητό. Αλλά δεν ήθελε να φύγει. Αφού της έλεγα να μου πει τη διεύθυνση, δεν μου την έλεγε», είπε ο πατέρας.

Μάλιστα, ανέφερε πως πέρυσι τέτοια εποχή, είχε γίνει ξανά παρόμοιο περιστατικό, η κόρη του είχε πάει σε δομή από την αστυνομία και μετά του τηλεφώνησε και του είπε πως τα ξαναβρήκαν.

Η μητέρα της 31χρονης σημείωσε πως η κόρη της έμεινε έγκυος στα 16 της και είναι μητέρα δύο παιδιών από τον πρώτο της σύντροφο. Με τον 32χρονο έχουν ένα παιδί. Τα μεγαλύτερα παιδιά μεγαλώνουν με τον μπαμπά τους.

«Από τα 16 της που έμενε έγκυος με το πρώτο της παιδί και δεν μας άκουγε καθόλου, έκανε δύο παιδιά. Μέχρι να χωρίσει με το πρώτο της άνθρωπο, γιατί δεν παντρεύτηκαν, έκανε δύο παιδιά. Εγώ τις μεγάλωσα. Όμως ήταν μία γυναίκα που δεν την ένοιαζε ούτε να αλλάζει τα παιδιά της, ούτε πάνες να καταλάβεις. Δεν την ένοιαζε να καθαρίζει, συνέχεια την πίεζα να πάω να καθαρίζουμε το σπίτι. Αυτή επέμενε να πάει στην Αθήνα, είχε τρέλα να πάει στην Αθήνα, πως δεν μπορεί άλλο το χωριό. Τα παιδιά της έφταναν σε άθλια κατάσταση. Όσο μπορούσα, εγώ τα μεγάλωσα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παραπάνω. Και μας λέει, είμαι έγκυος μαμά με ένα παιδάκι, μου λέει. Είναι καλό παιδί, ομορφούλι, στην ηλικία μου είναι. Όποτε γεννήσε το παιδί, πήγα στην Αθήνα να την βοηθάω. Δε μας είπε ποτέ, ποτέ, πώς περνάει με αυτόν», είπε η μητέρα της.

Μάλιστα, περιέγραψε κι ένα περιστατικό με τον 32χρονο να σπάει μπουκάλια, να απειλεί πως θα τη σκοτώσει και πως το παιδί δεν είναι δικό του. «Εγώ προσπάθησα εκείνη την ώρα να της πω, όπως είσαι θα πάρεις το παιδί και θα φύγουμε. Και είπε όχι, βέβαια», κατέληξε η μητέρα.