Κακοκαιρία Erminio: Ποιες θα είναι οι πιο «επικίνδυνες» ώρες στην Αττική

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές, καθώς η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες, φέρνοντας έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, το κύμα κακοκαιρίας θα διαρκέσει περίπου 48 ώρες και θα επηρεάσει το σύνολο της επικράτειας. Στην Αττική από λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης τα φαινόμενα θα αρχίσουν να είναι ολοένα και πιο έντονα.

Η κακοκαιρία Erminio δείχνει τα «δόντια» της - Φόβοι για πλημμύρες

Τα πρώτα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από το βράδυ στο Ιόνιο, ενώ από αύριο θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι επτά περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, βρίσκονται στο «κόκκινο», με αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των μεγάλων ποσοτήτων βροχής.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν πιο έντονα είναι η ανατολική Πελοπόννησος, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια, η Θεσσαλία και οι Σποράδες. Παράλληλα, ισχυρά φαινόμενα – αν και σε επίπεδο «πορτοκαλί» συναγερμού – θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, τις βόρειες Κυκλάδες, την Πιερία, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Κρήτη.

Κακοκαιρία Erminio: Ποιες ώρες θα είναι πιο ισχυρές οι βροχές στην Αττική

Η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας από τις προμεσημβρινές ώρες έως και το βράδυ, με έντονες καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις θαλάσσιες και αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο και ειδικά στα Δωδεκάνησα ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Δεν αποκλείονται καθυστερήσεις ή προβλήματα σε δρομολόγια, ενώ συστήνεται στους πολίτες να ενημερώνονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις τελευταίες εξελίξεις.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυμαινόμενη από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κακοκαιρία Erminio: Επιμένει και την Πέμπτη

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Πέμπτη, με επίμονες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από την Παρασκευή, τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν σταδιακά, δίνοντας μια μικρή «ανάσα» μετά το έντονο διήμερο.