Κακοκαιρία ERMINIO: Οι 9 περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό από την Τετάρτη

48ωρη επιδείνωση με καταιγίδες, 10 μποφόρ και φόβους για πλημμύρες

Κακοκαιρία ERMINIO: Οι περιοχές σε κόκκινο συναγερμό την Τετάρτη (βίντεο STAR)
  • Η κακοκαιρία ERMINIO θα πλήξει τη χώρα για 48 ώρες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
  • Εννέα περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό: ανατολική Πελοπόννησος, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Αττική και Δωδεκάνησα.
  • Κίνδυνος πλημμυρών και χαλαζοπτώσεων, με επιφυλακή του κρατικού μηχανισμού.
  • Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.
  • Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Πέμπτη, με επικίνδυνα φαινόμενα σε πολλές περιοχές.

Σοβαρή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες, με την κακοκαιρία ERMINIO να πλήττει τη χώρα για ένα 48ωρο, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Η μετεωρολόγος του Star Ματίνα Μπέρου προειδοποιεί ότι δύο βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν τη χώρα από το βράδυ της Τρίτης έως και την Πέμπτη, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από το Ιόνιο και να επεκτείνονται την Τετάρτη σε όλη την επικράτεια.

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος σε εννέα περιοχές που τίθενται σε «κόκκινο» συναγερμό, καθώς αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Πρόκειται για την ανατολική Πελοπόννησο, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια, τη Θεσσαλία μαζί με τις Σποράδες, την Αττική (από τις προμεσημβρινές ώρες έως το βράδυ) και τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Κακοκαιρία ERMINIO: Οι περιοχές σε κόκκινο και πορτοκαλί συναγερμό την Τετάρτη  

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου, οι Βόρειες Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου επίσης αναμένονται ισχυρά φαινόμενα.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, ενώ δεν αποκλείονται πλημμύρες, γεγονός που έχει θέσει σε επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό. Μάλιστα, σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην Πολιτική Προστασία, προκειμένου να δοθούν οδηγίες προς τους πολίτες.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά, κυρίως σε Ήπειρο και Μακεδονία, όπου θα είναι πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, φτάνοντας τα 9 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως και τα 10 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και πιθανές απαγορεύσεις απόπλου.

Θυελλώδεις ανέμους θα φέρει η κακοκαιρία ERMINIO 

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυμαινόμενη μεταξύ 14 και 17 βαθμών Κελσίου.

 

Η κακοκαιρία θα επιμείνει και την Πέμπτη, με έντονα φαινόμενα κυρίως στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που παραμένουν σε «κόκκινο» συναγερμό.

Κακοκαιρία ERMINIO: Συναγερμός σε αρκετές περιοχές και την Πέμπτη   

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (Ημαθία, Πιερία, Χαλκιδική, Σέρρες) καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, φτάνοντας έως τα 8 μποφόρ, ωστόσο τα φαινόμενα θα παραμείνουν επικίνδυνα σε αρκετές περιοχές της χώρας.
 

