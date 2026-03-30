Καιρός: 48ωρη κακοκαιρία προ των πυλών – Θα σκάσει «μετεωρολογική βόμβα»;

Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από αύριο, Τρίτη, καθώς προ των πυλών βρίσκεται νέα 48ωρη κακοκαιρία που φέρνει ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που θα αγγίξουν ακόμα και τα 10 μποφόρ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και επικίνδυνα φαινόμενα.

Καλλιάνος: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την κακοκαρία

Από το βράδυ της Τρίτης ένα οργανωμένο και ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Καλλιάνο. Η Τετάρτη 1η Απριλίου χαρακτηρίζεται η πιο επιβαρυμένη μέρα.

Αρχικά τα έντονα φαινόμενα θα εμφανιστούν το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τοπικές βροχές που σταδιακά θα ενταθούν.

Την Τετάρτη, το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη πάνω από τη χώρα, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις. Την Πέμπτη και την Παρασκευή τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, αλλά με μικρότερη ένταση.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι περιοχές που πιθανόν να αντιμετωπίσουν πιο έντονα φαινόμενα και πλημμυρικά επεισόδια είναι:

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος, κεντρική και ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική, νότια και δυτική Θεσσαλία, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και περιοχές του ανατολικού, βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα αποτελέσουν βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας. Την Τετάρτη θα πνέουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά στα βόρεια θα στραφούν σε βορείους, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο.

Οι εντάσεις θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν και τα 10 μποφόρ.

Γιάννης Καλλιάνος: Το σενάριο της «μετεωρολογικής βόμβας»

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος, η κακοκαιρία θα αντλήσει μεγάλη ενέργεια από τη θάλασσα. Αν και η πιθανότητα σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας» – δηλαδή ραγδαίας πτώσης της ατμοσφαιρικής πίεσης – υπολογίζεται στο 25%, η κατάσταση θεωρείται σοβαρή, καθώς τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες στις πιο επιβαρυμένες περιοχές.

Τσατραφύλλιας: «Σημαντική ενίσχυση βαρομετρικού χαμηλού»

Με τον όρο «μετεωρολογική βόμβα» διαφωνεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος σε ανάρτησή του σημειώνει ότι την Τετάρτη υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική ενίσχυση ενός βαρομετρικού χαμηλού στη χώρα μας, αλλά προς το παρόν δεν πληρούνται τα επιστημονικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του ως «μετεωρολογική βόμβα».

Κολυδάς: «Προσοχή στη Θεσσαλία

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του σημειώνει πως η δυσκολότερη μέρα θα είναι η Τετάρτη, καθώς από το μεσημέρι αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και οι χιονοπτώσεις τα βόρεια ορεινά.

Προειδοποιεί μάλιστα ότι η Θεσσαλία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η δυναμική του συστήματος εμφανίζεται ισχυρή, με μεγάλες εντάσεις ανέμων και φαινομένων.

Σε νεότερη ανάλυσή του εξηγεί ότι η ατμοσφαιρική εξέλιξη συνδέεται με μια ιδιαίτερα σπάνια μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από την Ευρώπη προς τη βόρεια Αφρική, φτάνοντας έως τη νότια Αλγερία και περιοχές του Σαχέλ.

Οι θερμοκρασίες στη βόρεια Αφρική ενδέχεται να βρεθούν έως και 15 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα, με τιμές κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου αντί των συνήθων 25 βαθμών.

«Στο επίπεδο των 500 hPa διαμορφώνεται ανώτερο χαμηλό μέσα στη λεγόμενη “ψυχρή λίμνη”, το οποίο διαταράσσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και μπορεί να προκαλέσει ακόμη και σπάνιες βροχοπτώσεις σε ερημικές περιοχές.

Το ψυχρό αυτό απόθεμα, καθώς μετατοπίζεται από τη νότια Αλγερία προς τη Λιβύη, ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία δεύτερου βαρομετρικού χαμηλού, πιο κρίσιμου για την Ελλάδα.

Σε αντίθεση με το πρώτο σύστημα της κεντρικής Μεσογείου, το δεύτερο χαμηλό θα σχηματιστεί κοντά στις ακτές της Αφρικής, σε περιβάλλον έντονων θερμοβαθμίδων και ισχυρής δυναμικής υποστήριξης από την ανώτερη ατμόσφαιρα.

Εφόσον οργανωθεί επαρκώς, θα κινηθεί προς την ανατολική Μεσόγειο μεταφέροντας μεγάλο φορτίο υγρασίας και δημιουργώντας συνθήκες για έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα στη χώρα μας.

Με άλλα λόγια, η πιθανή ανατροφοδότηση του συστήματος πάνω από τη βόρεια Αφρική θεωρείται το βασικό στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την κακοκαιρία που θα επηρεάσει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες», εξηγεί ο κ. Κολυδάς.

Ο καιρός σήμερα

Βελτιωμένος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, με λίγες νεφώσεις, που τοπικά θα είναι κατά περιόδους αυξημένες. Τις θερμές ώρες της ημέρας είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένοι όμβροι σε ηπειρωτικές περιοχές και στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 3 έως 17-19, στην Ήπειρο από 3 έως 15-16 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 3 έως 19-21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 17-20 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 16-17 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, αλλά το απόγευμα στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στη Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί το πρωί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στα ανατολικά νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στα βόρεια νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 31-03-2026

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Ο καιρός την Τετάρτη 01-04-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ο καιρός την Τετάρτη 01-04-2026

Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Ο καιρός την Πέμπτη 02-04-2026

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 03-04-2026

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.