Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη - Τι ισχύει για το ολοήμερο

Έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από το ολοήμερο, ζητά η Περιφέρεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.03.26 , 15:26 Τραμπ: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας»
31.03.26 , 15:20 Μαρινέλλα: Ρίγη συγκίνησης στον επικήδειο της Χαρούλας Αλεξίου
31.03.26 , 15:18 Παναθηναίκός – Ολυμπιακός: φασαρία για λόγους ...παράδοσης
31.03.26 , 14:44 Τα τελευταία λόγια της Μαρινέλλας «ραγίζουν» καρδιές
31.03.26 , 14:41 «Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
31.03.26 , 14:36 Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη - Τι ισχύει για το ολοήμερο
31.03.26 , 14:23 Κηδεία Μαρινέλλας: Ο πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τη μεγάλη ντίβα
31.03.26 , 14:23 «Ζωή μετά Χαμηλών Πτήσεων»: Μία ξεχωριστή παράσταση στο Κολλέγιο Αθηνών
31.03.26 , 14:12 Ποια ηθοποιός αιτήθηκε να αλλάξει το τραγούδι των γενεθλίων;
31.03.26 , 14:06 «Αθάνατη» φώναζε το πλήθος: Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μαρινέλλα
31.03.26 , 14:05 Κηδεία Μαρινέλλας: Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου
31.03.26 , 13:36 Γρήγορες και γευστικές πένες με σολομό - Δείτε τη συνταγή
31.03.26 , 13:24 Η Καινούργιου «λύγισε» στην τελευταία εκπομπή: «Θα γυρίσω διαφορετική»
31.03.26 , 13:20 Κακοκαιρία ERMINIO: Πού θα κλείσουν τα σχολεία - Τι θα γίνει στην Αττική
31.03.26 , 13:15 Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
Κηδεία Μαρινέλλας: Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου
Κηδεία Μαρινέλλας: Συγκινημένοι οι καλλιτέχνες που πήγαν στο στερνό «αντίο
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη - Τι ισχύει για το ολοήμερο
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την 48ωρη κακοκαιρια «Erminio» / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανοιχτά θα παραμείνουν την Τετάρτη 1η Απριλίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Αττική, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αντιθέτως, κλειστά θα είναι τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Κινδύνου και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.

Σχολεία: Τι ισχύει για τις απουσίες στις 24 και 25 Μαρτίου

Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό», ενώ προέβη στις ακόλουθες τέσσερις συστάσεις: 

  • Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.
  • Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.
  • Έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.
  • Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή – ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου ώρα με την ώρα, ενώ με εντολή Περιφερειάρχη, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας συσκέπτονται διαρκώς πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Θεσσαλονίκη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για τα «σπασμένα» των παιδιών τους

Νίκος Χαρδαλιά: «Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή – είναι ευθύνη»

«Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα μετεωρολογικά μοντέλα, η Αττική για αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, βρίσκεται σε red code.

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να εξελιχθεί ραγδαία, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα.

Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Κατά τις κρίσιμες ώρες, κυρίως από το απόγευμα και μετά, συστήνουμε τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητάμε από μαθητές και οικογένειες, καθώς και από τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας.

Απογευματινές δραστηριότητες, φροντιστήρια και εξωσχολικά προγράμματα καλό είναι να επανεξεταστούν από τους γονείς, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών. 

Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Παράλληλα, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε απόφαση αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή – είναι ευθύνη. 

Και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ERMINIO
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top