Σχολεία: Τι ισχύει για τις απουσίες στις 24 και 25 Μαρτίου

Σύμφωνα με τη φετινή εγκύκλιο για τη σχολική γιορτή για την 25η Μαρτίου, που στάλθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες της επικράτειας, παραμονές της εθνικής εορτής, ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική εορτή. «Κατά την παραμονή της 25ης Μαρτίου, πραγματοποιούνται στα Δημοτικά, στα Γυμνάσια, στα ΓΕ.Λ., στα ΕΠΑ.Λ., στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε., στα Λύκεια Ε.Α.Ε., στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων ή σε άλλο κατάλληλο χώρο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών», αναφέρει η υπουργική απόφαση.

Όσον αφορά την παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις, η απόφαση ορίζει: «Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους».

