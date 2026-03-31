Κακοκαιρία ERMINIO: Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Πότε και σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (30/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι πρώτες αποφάσεις για κλειστά σχολεία, ενόψει της κακοκαιρίας ERMINIO, έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ο Δήμος Μεγίστης προχώρησε στη λήψη προληπτικών μέτρων, αποφασίζοντας την αναστολή λειτουργίας των σχολείων την Πέμπτη 2 Απριλίου, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Κακοκαιρία ERMINIO: Κίνδυνος για πλημμύρες – Και η Αττική στο «κόκκινο»

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Δήμου Μεγίστης:

Η έντονη κακοκαιρία, διάρκειας περίπου 48 ωρών, αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ της Τρίτης, με κορύφωση την Τετάρτη, ανήμερα της Πρωταπριλιάς. Τα φαινόμενα θα είναι εκτεταμένα και ισχυρά, επηρεάζοντας σχεδόν το σύνολο της επικράτειας, με έντονες καταιγίδες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που κατά τόπους θα φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, καθώς δύο βαρομετρικά χαμηλά αναμένεται να επηρεάσουν ταυτόχρονα τη χώρα, ενισχύοντας τη σφοδρότητα των φαινομένων. Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και οι πολύ δυνατοί άνεμοι.

Κακοκαιρία ERMINIO: Οι 9 περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό από την Τετάρτη

Κακοκαιρία ERMINIO: Τι θα γίνει με τα σχολεία στην Αττική 

Με φόντο την αυξημένη ένταση των καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν τον νομό Αττικής — κυρίως από το μεσημέρι έως και το βράδυ της Τετάρτης 1ης Απριλίου — εξετάζεται το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας των σχολείων σε όλες τις βαθμίδες στο Λεκανοπέδιο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι προβλέψεις για ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα ενδέχεται να τεθεί προς συζήτηση εντός της ημέρας από την Περιφέρεια Αττικής. Ωστόσο, το σενάριο παραμένει ανοιχτό και οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί από τον περιφερειάρχη μόνο κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων Αρχών.

Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική

Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να διαμορφωθούν σταδιακά μέσα στη διάρκεια της ημέρας, με βάση την εξέλιξη των φαινομένων και τις οδηγίες της ΕΜΥ. 

