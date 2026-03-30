Τέμπη: Αποζημίωση 400.000€ σε οικογένεια θύματος από το Ελληνικό Δημόσιο

Κρίθηκε υπεύθυνο για την ανεπαρκή κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δικαίωση για οικογένεια θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών της επιδίκασε αποζημίωση ύψους περίπου 400.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, το δικαστήριο έκρινε υπεύθυνο το Ελληνικό Δημόσιο για το δυστύχημα, επισημαίνοντας την κακή κατάσταση και τις ελλείψεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Πηγές υπ. Δικαιοσύνης στο Star: Τι λένε για το μπάχαλο στη δίκη των Τεμπών

Η απόφαση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ανοίγει τον δρόμο και για άλλες διεκδικήσεις από συγγενείς θυμάτων. 

Τέμπη: Αναλυτικά η ανακοίνωση του συνηγόρου της οικογένειας θύματος, Γεωργίου Α. Καραπάνου

Δικαστική αναγνώριση της ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία των Τεμπών από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Στις 27-3-2026, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προέβη σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη δικαστική κρίση αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη δικαστική κρίση, η οποία επιρρίπτει ευθύνες στο Ελληνικό Δημόσιο για το τραγικό αυτό συμβάν, επιβεβαιώνοντας αυτό που όλοι μας είχαμε αντιληφθεί απ’ τη πρώτη στιγμή: ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν συνιστά ένα μεμονωμένο ή ένα απλώς τυχαίο γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα εγκληματικών παραλείψεων και συστημικής αποτυχίας στη λειτουργία και εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Τέμπη: Λιποθυμίες στη δίκη - Προειδοποιούν για αποχή συγγενείς & δικηγόροι

Στο πολυσέλιδο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης επισημαίνεται ρητώς, μεταξύ άλλων, ότι το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μολονότι γνώριζε ήδη επί μακρόν την επικίνδυνη και απολύτως ανεπαρκή κατάσταση που επικρατούσε στο σιδηρόδρομο, άσκησε πλημμελώς και αναποτελεσματικά την εποπτεία που όφειλε, συμβάλλοντας αιτιωδώς, δια της παράνομης αυτής παράλειψής του, στο ζημιογόνο αποτέλεσμα, το οποίο μπορούσε να αποτραπεί.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη καθιστά σαφές ότι η αναζήτηση ευθυνών δεν εξαντλείται σε επιμέρους φυσικά πρόσωπα, αλλά εκτείνεται στον ίδιο τον πυρήνα της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση πραγματικών ευθυνών και απόδοσης ουσιαστικής δικαιοσύνης στα θύματα και στις οικογένειες τους.

Τέμπη: Διεκόπη η δίκη για την 1η Απριλίου

Το Δικηγορικό Γραφείο «Γεώργιος Α. Καραπάνος & Συνεργάτες» στέκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των θυμάτων και των συγγενών τους και θα συνεχίσει με συνέπεια τον αγώνα για την απονομή δικαιοσύνης στη μνήμη των θυμάτων.

