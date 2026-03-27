Σφοδρό τροχαίο στον Πύργο: Χαροπαλεύει 30χρονος

Κόπηκε στη μέση το αυτοκίνητό του

Τροχαίο Ηλεία: Χαροπαλεύει 30χρονος Οδηγός
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον Πύργο, όταν 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του.
  • Ο οδηγός συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και καρφώθηκε στις προστατευτικές μπάρες στην εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας.
  • Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο οδηγός εκτοξεύτηκε από το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του.
  • Ο 30χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Κρεστένων και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πύργου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.
  • Το δεύτερο αυτοκίνητο αναποδογύρισε πίσω από τις προστατευτικές μπάρες.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον Πύργο, όταν ο οδηγός ενός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και καρφώθηκε στις προστατευτικές μπάρες. 

Το τροχαίο έγινε στην εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 30χρονος οδηγός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του σε μια στροφή, λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου και χτύπησε ένα άλλο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι. Στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε πάνω στις προστατευτικές μπάρες. 

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο οδηγός εκτοξεύτηκε από το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του, το οποίο κόπηκε στα δύο, με συντρίμμια να εκτινάσσονται πολλά  μέτρα μακριά. 

Το δεύτερο αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και αναποδογύρισε πίσω από τις προστατευτικές μπάρες. 

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον 30χρονο βαριά τραυματισμένο, αρχικά στο νοσοκομείο Κρεστένων. Εκεί οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

